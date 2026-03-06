自由電子報
娛樂 最新消息

謝京穎懷雙胞胎6個月！孕期身體出現巨變「鼻子竟變大」嚇壞了

〔記者邱奕欽／台北報導〕32歲八點檔女星謝京穎與張書偉結婚逾2年，去年12月開心宣布懷上雙胞胎寶寶，即將升格一家4口。令人矚目的是，謝京穎近日分享出懷孕美照，更親曝孕期的身體變化，其中一句「鼻子竟然變大了」意外掀起討論，但她仍以正面心態面對，感謝身體承載2個生命。

謝京穎透露在孕期間「鼻子變大」。（翻攝自IG）謝京穎透露在孕期間「鼻子變大」。（翻攝自IG）

謝京穎分享孕期近照，可見她身穿酒紅色長袖針織洋裝，合身剪裁勾勒出微微隆起的孕肚曲線，整體造型溫柔又充滿女人味，腳踩黑色長靴，俏皮地站在街邊擺出可愛姿勢，雙手握著包包微微彎腰，臉上掛著甜美笑容；另一張照片中，謝京穎則在店門口側身入鏡，將頭髮綁成雙辮造型，看起來青春又充滿活力，即使懷孕仍散發滿滿少女感。

謝京穎也提到，女生愛美是天性，許多女生在孕期容易出現「容貌焦慮」，自己也感受到不少身體變化，包括代謝變慢、腿部與身體容易水腫，背部與胸前也容易冒痘痘。不過，最讓謝京穎驚訝的是「鼻子竟然變大了」，她查資料後才知道這是常見的孕期變化，「但產後一段時間就會恢復了，啊不然真的嚇到我了」。

謝京穎坦言，會學著接納身體在孕期間的各種神奇變化，「好好擁抱這個階段的每個情緒，感謝這偉大的身體承載著兩個生命！」此外，她也透露會記錄這一路珍貴的模樣，並在身體可接受的範圍內保持運動，希望能減少焦慮感，最後更正能量表示「愛自己不用因為自己完美不完美，而是你很幸運能擁有這段美好的人生經歷，謝謝一切都是最好的安排！」獲得一票粉絲力挺。

