9m88跑步遇到天使帥哥全說了 2度打槍章廣辰原因曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕9m88今天出席保養品牌活動，狀態絕佳的她透露迷上慢跑，前陣子在河濱公園看到有個帥哥在跑步，讓她也開始挑戰，豈料就再也沒遇到對方，受訪幽默表示：「從今以後我就再也沒遇到那個帥哥了。他到底去哪了？他該不會是天使吧？他消失了。」

9m88出席保養品牌活動。（記者王文麟攝）

9m88近來忙著宣傳電影《雙囍》，她在片中飾演婚顧，被問到對婚姻的想像，她表示：「真的要結（婚）不要弄得那麼複雜，一天辦兩場真的焦頭爛額，如果要辦就是輕鬆的，身邊朋友都來，開心就好。」

9m88自稱已經單身4年，去年被爆出與相識10年的章廣辰升格為戀人關係，她受訪再次澄清兩人就是好友關係，「以後就只當朋友」，更虧對方是怪咖，章廣辰變得頹廢造型也與她無關。

章廣辰。（資料照，記者陳奕全攝）

9m88苦笑表示，近來完全沒有約會對象，家人則提醒她挑對象要方方面面，不要只是看外表。

9m88受訪分享理想型，期盼另一半能夠相輔相成，「希望他能喜歡我在做的事，我也可以崇拜他。」她還曾詢問前輩楊祐寧有無對象可以介紹，「他們都說沒有，可能不好意思隨便亂介紹。」

許久沒有發片的9m88也談到：「今年就是很努力的在重新回歸這個創作的腳步，然後希望下一個作品是我自己非常滿意的再分享給大家，現在就給我自己一個創作的時期。」

