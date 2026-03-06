獨家》（專訪3-3）大咖影后加入皮克斯宇宙！梅莉史翠普獻聲《狸想世界》聽簡報立刻點頭

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕皮克斯新作《狸想世界》除了充滿想像力的世界觀，配音陣容同樣星光熠熠，其中最令人驚喜的一位，莫過於奧斯卡影后「梅姨」梅莉史翠普的加入。製片妮可葛林德爾透露，其實當初導演丹尼爾鍾只敢想像「找一位像梅莉史翠普的人」來配音，「後來我們想說，那為什麼不真的去問問她呢？沒想到她很快就答應！」

皮克斯新作《狸想世界》打造充滿想像力的世界觀。（迪士尼提供）

製片妮可回憶當初聯絡梅莉，她提出希望先透過視訊聽一次簡報，結果那次會議的氣氛很快就讓他們感覺到希望，「當丹尼爾在介紹故事時，我們其實很快就感覺到她已經心動了，她一直在笑，也告訴我們她有多喜歡河狸。」

請繼續往下閱讀...

《狸想世界》中的昆蟲女王由梅莉史翠普配音。（迪士尼提供）

更有趣的是，在那場視訊會議中，梅莉透露家裡附近就有一個河狸池塘，甚至轉身指給他們看說「那裡就有一個河狸的巢穴！」妮可笑說，「等那次對話結束時，她已經準備好跟我們安排錄音時間了。」對整個團隊而言，無疑是夢想成真的時刻。

導演丹尼爾也坦言，真正合作之前，他其實非常緊張。「我原本在心裡把和梅莉合作想得非常壓力山大，但實際上她非常輕鬆、親切，讓人放下戒心。」他表示，梅莉在錄音時展現出極大的創作熱情，「她的過程充滿玩心，也非常慷慨地嘗試各種不同聲線與詮釋方式，讓你真正看到一位大師如何工作。喜劇對她來說再自然不過，你也可以感覺到她真的樂在其中。」

梅莉史翠普受邀為《狸想世界》獻聲，很開心地答應。（達志影像）

除了華麗卡司，電影其實也承載著創作者希望傳達的核心訊息。丹尼爾表示，片中一句台詞「如果你覺得自己是某個更大事物的一部分，就很難一直憤怒。」其實正反映了整部電影的主題。「這是一部關於『連結』的電影。它談的是我們彼此之間如何連結、如何共存，以及我們其實都是動物。」他說，「就像片中喬治國王說的，人類的家、動物的家，本質上其實是一樣的。」

對丹尼爾而言，拍攝這部電影的過程本身，也讓他深刻體會到這種「一起完成某件大事」的感覺，「我們和一個非常龐大的團隊合作，每個人都朝著同一個目標前進，那就是做出最好的電影。」他說，「這會讓你腳踏實地，也會給你力量。」

《狸想世界》製片妮可派藍迪斯葛蘭達認為，參與一部皮克斯電影，本身就是一份責任。（達志影像）

而對製片妮可來說，能夠參與一部皮克斯電影，本身就是一份責任，「能夠製作一部皮克斯電影既是一種榮耀，也是一種責任。」她表示，當一部動畫花上六年時間完成，創作者自然希望它能傳達出真正有意義的訊息，「很多人會走過來對我說：『謝謝你陪伴了我的童年。』，因為那些我曾參與過的電影。」正因如此，她和團隊始終非常認真看待每一部作品。

而《狸想世界》所希望傳達的，也正是這樣一種簡單卻重要的信念，當人們願意彼此連結、互相支持，世界就有可能變得更好。

《狸想世界》將於3月11至15日搶先上映口碑場，18日正式在台上映。

（全文完）

相關新聞

《狸想世界》不是《阿凡達》！隱藏「間諜電影」靈魂潛入另一個世界

皮克斯新片成最強迷因！導演親解《狸想世界》笑曝「原本不會被選上」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法