自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

獨家》（專訪3-2）《狸想世界》不是《阿凡達》！隱藏「間諜電影」靈魂潛入另一個世界

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕皮克斯原創動畫《狸想世界》帶領觀眾進入一個熱鬧又狂野的動物世界，而片中一個有趣的橋段，也讓不少影迷忍不住會心一笑。主角梅寶在故事裡曾開玩笑說：「這就像《阿凡達》一樣。」這句自嘲式台詞甚至出現在前導預告中，也讓人好奇，這部電影是否真的受到《阿凡達》的啟發。

《狸想世界》主角梅寶虧片中「上身」科技像《阿凡達》一樣。（迪士尼提供）《狸想世界》主角梅寶虧片中「上身」科技像《阿凡達》一樣。（迪士尼提供）

導演丹尼爾鍾對此笑說：「其實兩者都有一點。」他坦言，某些元素確實可能讓人聯想到詹姆斯柯麥隆的經典作品，「我覺得不可否認，確實能看到一些《阿凡達》的相似之處。最初的想法其實來自那些把機器動物放進自然環境中的紀錄片。」

不過丹尼爾也強調，那句台詞真正的作用，其實是一種「觀眾的入口」，「那句話的重要性在於，它讓觀眾有一個可以抓住的概念，也就是『哦，大概像《阿凡達》那樣』。」但下一句才是笑點的核心，「它同時也完全不像《阿凡達》，等觀眾真正看了電影，就會發現這是一部完全不同、走向截然不同的作品。」

《狸想世界》主角梅寶在片中化身河狸（左）潛入動物世界。（迪士尼提供）《狸想世界》主角梅寶在片中化身河狸（左）潛入動物世界。（迪士尼提供）

事實上，在創作過程中，團隊受到的影響反而更接近間諜電影與諜報驚悚片。「我們其實從很多間諜電影得到靈感，因為梅寶在做的事情某種程度上就是潛入那個世界。」丹尼爾說，「她就像一名特務，試圖進入另一個社會、理解那裡的規則，然後想辦法完成自己的任務。」

這種設定也讓《狸想世界》在類型上顯得格外特別。製片妮可葛林德爾表示，團隊一開始就希望打造一部節奏豐富的動畫電影，「像這樣角色不斷爭辯的故事，一定要夠好笑。我們希望它同時具備情感張力，也有大量動作場面；到了最後幾場戲，甚至帶點驚悚感。」

《狸想世界》導演丹尼爾鍾。（達志影像）《狸想世界》導演丹尼爾鍾。（達志影像）

妮可認為，幽默始終是整部電影最重要的入口，「幽默是最初的關鍵，因為它能把觀眾拉進來。用動畫講述這樣的故事真的很迷人，因為它讓我們得以窺見動物的世界，並以『動物的方式』來欣賞牠們。」

在這樣的設定下，《狸想世界》也逐漸發展出屬於自己的風格：既是一部充滿笑點的喜劇，也融合了冒險、動作甚至些許緊張氛圍。對導演而言，這正是動畫創作最迷人的地方。

丹尼爾認為：「動畫可以包容非常多不同的類型，可以同時講一個很搞笑的故事，也可以講一個關於理解彼此、學習共存的故事。對我們來說，最重要的是讓觀眾在笑聲中走進這個世界，然後在不知不覺中開始關心裡面的角色。」

而那句「這就像《阿凡達》一樣」的台詞，也因此成為電影中最具代表性的幽默之一，既是致敬，也是一次輕鬆的自我調侃。

《狸想世界》將於3月11至15日搶先上映口碑場，18日正式在台上映。

（文未完待續，此為三篇之第二篇）

相關新聞

皮克斯新片成最強迷因！導演親解《狸想世界》笑曝「原本不會被選上」

大咖影后加入皮克斯宇宙！梅莉史翠普獻聲《狸想世界》聽簡報立刻點頭

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中