獨家》（專訪3-2）《狸想世界》不是《阿凡達》！隱藏「間諜電影」靈魂潛入另一個世界

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕皮克斯原創動畫《狸想世界》帶領觀眾進入一個熱鬧又狂野的動物世界，而片中一個有趣的橋段，也讓不少影迷忍不住會心一笑。主角梅寶在故事裡曾開玩笑說：「這就像《阿凡達》一樣。」這句自嘲式台詞甚至出現在前導預告中，也讓人好奇，這部電影是否真的受到《阿凡達》的啟發。

《狸想世界》主角梅寶虧片中「上身」科技像《阿凡達》一樣。（迪士尼提供）

導演丹尼爾鍾對此笑說：「其實兩者都有一點。」他坦言，某些元素確實可能讓人聯想到詹姆斯柯麥隆的經典作品，「我覺得不可否認，確實能看到一些《阿凡達》的相似之處。最初的想法其實來自那些把機器動物放進自然環境中的紀錄片。」

不過丹尼爾也強調，那句台詞真正的作用，其實是一種「觀眾的入口」，「那句話的重要性在於，它讓觀眾有一個可以抓住的概念，也就是『哦，大概像《阿凡達》那樣』。」但下一句才是笑點的核心，「它同時也完全不像《阿凡達》，等觀眾真正看了電影，就會發現這是一部完全不同、走向截然不同的作品。」

《狸想世界》主角梅寶在片中化身河狸（左）潛入動物世界。（迪士尼提供）

事實上，在創作過程中，團隊受到的影響反而更接近間諜電影與諜報驚悚片。「我們其實從很多間諜電影得到靈感，因為梅寶在做的事情某種程度上就是潛入那個世界。」丹尼爾說，「她就像一名特務，試圖進入另一個社會、理解那裡的規則，然後想辦法完成自己的任務。」

這種設定也讓《狸想世界》在類型上顯得格外特別。製片妮可葛林德爾表示，團隊一開始就希望打造一部節奏豐富的動畫電影，「像這樣角色不斷爭辯的故事，一定要夠好笑。我們希望它同時具備情感張力，也有大量動作場面；到了最後幾場戲，甚至帶點驚悚感。」

《狸想世界》導演丹尼爾鍾。（達志影像）

妮可認為，幽默始終是整部電影最重要的入口，「幽默是最初的關鍵，因為它能把觀眾拉進來。用動畫講述這樣的故事真的很迷人，因為它讓我們得以窺見動物的世界，並以『動物的方式』來欣賞牠們。」

在這樣的設定下，《狸想世界》也逐漸發展出屬於自己的風格：既是一部充滿笑點的喜劇，也融合了冒險、動作甚至些許緊張氛圍。對導演而言，這正是動畫創作最迷人的地方。

丹尼爾認為：「動畫可以包容非常多不同的類型，可以同時講一個很搞笑的故事，也可以講一個關於理解彼此、學習共存的故事。對我們來說，最重要的是讓觀眾在笑聲中走進這個世界，然後在不知不覺中開始關心裡面的角色。」

而那句「這就像《阿凡達》一樣」的台詞，也因此成為電影中最具代表性的幽默之一，既是致敬，也是一次輕鬆的自我調侃。

《狸想世界》將於3月11至15日搶先上映口碑場，18日正式在台上映。

