獨家》（專訪3-1）皮克斯新片成最強迷因！導演親解《狸想世界》笑曝「原本不會被選上」

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕迪士尼與皮克斯推出全新原創動畫電影《狸想世界》，以風格大膽、動作感十足的喜劇故事，透過一段充滿想像力的冒險，揭開美麗又狂野的動物王國不為人知的祕密。電影不僅因片中可愛動物掀起網路迷因，先前在北美試片後也獲得極佳評價，在影評網站爛番茄目前仍維持96%的新鮮度好評。

皮克斯全新原創新作《狸想世界》獲得極佳好評。（迪士尼提供）

該片由《熊熊遇見你》創作者丹尼爾鍾執導，《超人特攻隊2》製片妮可派藍迪斯葛蘭達製作，導演丹尼爾表示，整部電影從一開始就圍繞著「喜劇與角色」發展，「一路引導我們的核心始終是喜劇與角色，我們最全力追逐的就是這一點，因為這正是團隊最擅長的地方。所以很早就確立了一種獨特的喜劇調性，搭配有趣的角色，讓所有元素都建立在這個基礎上。」

《狸想世界》中的蜥蜴「湯姆」成為迷因人氣王。（迪士尼提供）

而讓許多觀眾好奇的是，為什麼故事的核心會是一群河狸？製片妮可葛林德爾解釋，這其實來自真實世界中的生態概念。「河狸是一種『關鍵物種』，當牠們進入一個生態環境時，會打造出一個對其他動植物都有益的環境。牠們築起水壩形成池塘，接著吸引其他動物來喝水、築巢。」

《狸想世界》導演丹尼爾鍾和製片妮可派藍迪斯葛蘭達，接受本報專訪。（達志影像）

妮可補充說，在森林大火發生時，這些區域往往反而能倖存，甚至幫助整個生態重新復原，「所以作為一個隱喻，它對我們的故事非常有力量——象徵一個人如何在世界上建立一個能讓周遭所有人受益的環境。」

不過導演丹尼爾坦言，當初提出這個點子時，其實並不認為皮克斯會採用。「我當時提了三個電影點子，而《狸想世界》其實是我最確定他們『不會』選的那一個。它實在太怪、太鬧了，我自己都沒那麼認真看待。」但最終團隊卻看見了這個故事的潛力，「大家發現這個點子裡其實有一個非常有趣的核心概念。」

事實上，《狸想世界》一開始甚至差點成為「企鵝電影」。丹尼爾透露，疫情期間他曾經迷上畫企鵝，「那時候每個人都有自己迷上的東西，而我迷上的是企鵝，我一直在畫牠們。我當時甚至有點相信，企鵝會是這部電影最適合的載體。」但皮克斯首席創意官彼特達克特一句話改變了方向「這個世界已經不需要另一部企鵝電影了。」導演笑說：「我想他是對的，當時我應該產生錯覺！」

《狸想世界》充滿爆笑情節。（迪士尼提供）

當丹尼爾真正開始研究河狸時，也被牠們的魅力徹底征服，「我去搜尋牠們，結果跑出一堆棕色圓滾滾的小傢伙，我就想說：『哇，牠們也太可愛了吧！』於是就變得毫無懸念，這些小傢伙值得成為明星。」尤其研究過程中也發現，越來越多人開始意識到河狸僅僅「做自己」，就能對整個棲地帶來巨大的影響。

不過後來真正影響故事發展的，則是一段關於黃石國家公園的生態故事。丹尼爾表示，當狼群重新被引入生態系統後，環境逐漸恢復平衡，各種動物回歸，其中也包括河狸。「當河狸築起水壩和池塘後，大量動植物也隨之回來，所以牠們常被稱為『生態系工程師』。」

從一個看似瘋狂的點子，到成為皮克斯全新原創電影的主角，《狸想世界》最終證明，有時候最奇怪的想法，反而可能孕育出最有生命力的故事。

《狸想世界》將於3月11至15日搶先上映口碑場，18日正式在台上映。

