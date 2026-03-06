BL男神揪母赴日看WBC 東京巨蛋巧遇胡瓜被群眾包圍

游書庭赴日觀看WBC經典賽。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕游書庭外型帥氣、身材精壯，去年主演BL短劇《一拍即合》吸粉無數。他今（6日）在臉書貼出一系列星光熠熠的合照，透露帶媽媽赴日觀看WBC經典賽，竟在滿坑滿谷的台灣人中，巧遇綜藝大哥大胡瓜及其主持群。

游書庭（左二）與媽媽（左）赴日觀看WBC經典賽，巧遇胡瓜。（翻攝自臉書）

游書庭感嘆「東京巨蛋可是人多到爆，而且真的全是台灣人」，在人群之中，他竟捕獲到野生的胡瓜與丁柔安，以及賴慧如、郭忠祐等《綜藝大集合》的主持群。

游書庭（右）與媽媽（左）赴日觀看WBC經典賽。（翻攝自臉書）

看到胡瓜即便在異國依舊魅力無法擋，游書庭笑說：「很開心很幸運，因為瓜哥一樣被群眾包圍合照，我們還能找到空檔一起拍照紀念。」雖然合照幸運值爆表，但提到球賽，他坦言心情有點小落寞：「雖然昨天中華隊（台灣隊）輸了，現場滿滿傷心的台灣人，但是比賽本就有輸有贏。」

游書庭（右）與媽媽（左）開心與丁柔安合影。（翻攝自臉書）

游書庭（右）與媽媽（左二）赴日觀看WBC經典賽，巧遇賴慧如（右二）與郭宗祐（左）。（翻攝自臉書）

即便如此，游書庭仍正能量滿滿地呼籲粉絲別灰心：「接下來還有三場，盡力就好，我們一起集氣！！加油中華隊（台灣隊）。」

