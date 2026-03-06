自由電子報
娛樂 最新消息

朴春突指控隊友涉毒！2NE1內鬨疑雲再起 Dara發聲澄清

Dara公開回應吸毒事件。（翻攝IG）Dara公開回應吸毒事件。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團 2NE1 近日再度成為外界關注焦點。成員朴春近期因健康因素暫停活動，沒想到她3日突然公開一封手寫信，內容指控隊友Dara曾涉及藥物事件，甚至表示自己過去只是為了替對方掩蓋真相而成為「代罪羔羊」，突如其來的爆料立刻在網路掀起熱議。

據了解，朴春在信中提及，Dara過去曾捲入藥物相關風波，但自己選擇承擔責任替對方遮掩，因此外界才會將矛頭指向自己。這番說法曝光後，引發粉絲與網友廣泛討論，不少人也開始回顧過往相關傳聞，讓事件迅速在社群平台延燒。

Dara公開回應吸毒事件。（翻攝IG）Dara公開回應吸毒事件。（翻攝IG）

除此之外，有粉絲發現兩人近期在社群上的互動似乎出現變化。目前Dara的Instagram追蹤名單中已經看不到朴春的帳號，而朴春的官方IG也早已取消追蹤所有2NE1成員。雙方互動上的微妙變化，也讓外界更加揣測兩人關係是否出現裂痕。

對於突如其來的指控，Dara於4日下午透過Instagram限時動態親自回應。她以黑底白字的方式，同時用韓文與英文寫下「我從未吸毒（I have never used drugs）」直接澄清相關傳聞。除了公開否認外，她也透過多家韓媒表示，目前更擔心的是朴春的健康狀況，希望對方能夠平安無事。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

