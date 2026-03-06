自由電子報
娛樂 電視

八點檔女神車禍慘摔「看到傷疤會怕」 穿「耐磨布鞋」重返戰場：人生的里程碑

〔記者李紹綾／台北報導〕顏曉筠去年11月騎機車發生車禍，導致左肩韌帶斷裂、脫臼，傷勢嚴重到被迫含淚辭演八點檔《好運來》關鍵角色。經過三個月的復健，她昨（5日）現身中視新戲《樓上樓下》開鏡儀式，在記者會上她雖然情緒激動，但更多的是對新角色的期待。她特別在臉書發文感謝製作單位讓她在傷後能迅速重回演員崗位，開發出全新的角色，也寫道：「對我而言，這既是轉捩點，也是人生另一個里程碑。」誓言要穿上「最耐磨的布鞋」，在這條演藝道路上踏實向前。

顏曉筠昨談到傷疤仍忍不住紅了眼眶，但她幽默自嘲：「我現在含金量很高」，因為身體左半邊可全都是鋼釘在撐場，回憶起這段閉關日子，她坦言並不輕鬆，左手目前仍只能平舉，術後的鋼板與鋼釘更是如影隨形，「身體的痛楚既真實又紮實，有時候光是每天面對身上的傷疤就需要很大的勇氣」，甚至坦言「只要看到傷疤心裡都會害怕」。

《樓上樓下》開鏡記者會，顏曉筠。（記者潘少棠攝）《樓上樓下》開鏡記者會，顏曉筠。（記者潘少棠攝）

不過，這場意外也讓她進化成「2.0 版顏曉筠」，她俏皮地說，現在的自己可是「含金量」滿滿，這段時間雖然身體受限，但心的節奏卻慢了下來，反而成為意外的收穫：「身體的傷會慢慢復原，但心的節奏因此改變，反而成為我最大的收穫」，粉絲們看見她重新出發紛紛留言打氣，她也溫暖回應：「我一直覺得自己是個幸運的女孩，人生的每一段經歷都讓我變得更豐富也更幸福，感恩一切的同時，也謝謝自己一路以來沒有放棄。」同時也自我喊話：「顏曉筠，請繼續好好細品、享受屬於你的人生。」

