李岳慶祝44歲生日喊想買第二間房！「鏟肉15公斤」曝減重秘訣

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人李岳近年來跨足YouTube、直播、節目、活動等領域，今（6）日歡慶44歲生日，預計低調與三五好友一同吃飯慶生，本人也親曝三個生日願望。另外，李岳更是大方分享近日瘦身有成，短短3個月就甩肉15公斤，連帶桃花、工作運都變旺。

李岳歡慶44歲生日。（種瓜得瓜工作室提供）

提到生日願望，李岳第一個願望還是帶父母到處去玩，去年他也挑戰獨自一人帶著爸、媽出國旅行，隨著父母年紀漸增，李岳希望能夠有更多的時間陪伴父母，帶他們多去看看不同的世界；其次他也希望能夠買第二間房，讓自己未來可以跟爸、媽住近一點點，而事業心依舊很強的李岳，最後一個願望則是希望工作安排上可以更充實、賺更多的錢孝順父母。

李岳3個月激瘦15公斤，對比之前整個人小了一號。（種瓜得瓜工作室提供）

不少眼尖的網友也發現，近日李岳明顯消瘦許多，對此，李岳不藏私分享，他從離開兒童台之後，體重無形中不斷增長，但自己都沒有自覺，直到後來造型服變緊了，才終於去量體重，發現自己已經暴肥了15公斤，於是決定透過中藥調理身體，歷時3個多月已經鏟肉15公斤，現在體重已經瘦回兒童台時期，甚至目標還希望再多瘦3公斤，留給自己一些嘴饞的空間。

孝順的李岳生日願望依舊離不開爸媽。（種瓜得瓜工作室提供）

李岳還分享，前段時間陪伴他22年的貓咪小花驟然離世，火化完以後，心境上的衝擊，讓李岳一滴眼淚都沒有掉，他直言：「那感覺很像是心中的那扇門關起來了，怕一打開就崩潰」，他心中仍舊希望小花有機會再投胎回來，但不著急，因為此刻他也還需要一些時間平復心情。

