自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

李岳慶祝44歲生日喊想買第二間房！「鏟肉15公斤」曝減重秘訣

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人李岳近年來跨足YouTube、直播、節目、活動等領域，今（6）日歡慶44歲生日，預計低調與三五好友一同吃飯慶生，本人也親曝三個生日願望。另外，李岳更是大方分享近日瘦身有成，短短3個月就甩肉15公斤，連帶桃花、工作運都變旺。

李岳歡慶44歲生日。（種瓜得瓜工作室提供）李岳歡慶44歲生日。（種瓜得瓜工作室提供）

提到生日願望，李岳第一個願望還是帶父母到處去玩，去年他也挑戰獨自一人帶著爸、媽出國旅行，隨著父母年紀漸增，李岳希望能夠有更多的時間陪伴父母，帶他們多去看看不同的世界；其次他也希望能夠買第二間房，讓自己未來可以跟爸、媽住近一點點，而事業心依舊很強的李岳，最後一個願望則是希望工作安排上可以更充實、賺更多的錢孝順父母。

李岳3個月激瘦15公斤，對比之前整個人小了一號。（種瓜得瓜工作室提供）李岳3個月激瘦15公斤，對比之前整個人小了一號。（種瓜得瓜工作室提供）

不少眼尖的網友也發現，近日李岳明顯消瘦許多，對此，李岳不藏私分享，他從離開兒童台之後，體重無形中不斷增長，但自己都沒有自覺，直到後來造型服變緊了，才終於去量體重，發現自己已經暴肥了15公斤，於是決定透過中藥調理身體，歷時3個多月已經鏟肉15公斤，現在體重已經瘦回兒童台時期，甚至目標還希望再多瘦3公斤，留給自己一些嘴饞的空間。

孝順的李岳生日願望依舊離不開爸媽。（種瓜得瓜工作室提供）孝順的李岳生日願望依舊離不開爸媽。（種瓜得瓜工作室提供）

李岳還分享，前段時間陪伴他22年的貓咪小花驟然離世，火化完以後，心境上的衝擊，讓李岳一滴眼淚都沒有掉，他直言：「那感覺很像是心中的那扇門關起來了，怕一打開就崩潰」，他心中仍舊希望小花有機會再投胎回來，但不著急，因為此刻他也還需要一些時間平復心情。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中