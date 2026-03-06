自由電子報
娛樂 最新消息

要不要看我的貓後空翻？張景嵐穩交3年陳銳曝「慾望」暗號

〔記者蕭方綺／台北報導〕張景嵐開春挑戰新領域：跨界探索藝術表現，這次攜手平面設計師葉忠宜共創作品，將在「草率季」十週年展覽正式參展，兩人以desire「慾」為主題、共創6幅作品。張景嵐呼籲大家來輕鬆看展：「不要帶著看嚴肅藝術的壓力，如草率季創辦人Frank說的把它當成一場有趣的「藝術家們打造的貧民窟」，用有趣、調皮的視角來詮釋日常的觀察。」

張景嵐（左）以草書形式揮毫文字，攜手平面設計師葉忠宜共創作品。（menomeno提供）張景嵐（左）以草書形式揮毫文字，攜手平面設計師葉忠宜共創作品。（menomeno提供）

兩位藝術家分別以「攝影」與「書法」來詮釋亞洲社會對「慾望」的各種隱晦行為。張景嵐從小學習書法和國畫，這次以草書形式揮毫文字：「要不要上來吃泡麵」、「要不要看我的貓後空翻」、「我家Wi-Fi密碼是」、「我家有一顆會發光的石頭，聽說摸了會轉運」、「Netflix and chill ?」、「你想買可樂嗎？」具有感官的攝影作品則為葉忠宜在日本求學時期所拍攝，兩人藝術的交融讓作品真實傳達時下年輕用語、社群中常見的「約會暗號」、也表達出慾望的暗喻。

張景嵐（右）和平面設計師葉忠宜以desire「慾」為主題創作。（menomeno提供）張景嵐（右）和平面設計師葉忠宜以desire「慾」為主題創作。（menomeno提供）

張景嵐目前和陳銳交往3年，感情穩定，對於「慾望」與當代的約會文化，她認為應該正視而非避談：「亞洲社會對慾望往往很隱晦，但我認為與其壓抑，不如真實的正視它。」更分享：「當心裡感到不平衡時，有時要先滿足身體與心理的需求（慾望），問題才能迎刃而解 。」鼓勵大家不要因為社會眼光而抗拒真實的感受，而是以開放的態度去觀察這些社會現象 。

這幅作品用草書形式寫「要不要看我的貓後空翻」，幽默有趣。（menomeno提供）這幅作品用草書形式寫「要不要看我的貓後空翻」，幽默有趣。（menomeno提供）

她選出其中一個作品「要不要看我的貓後空翻？」做為推薦，笑說這句話表面上很荒謬，但它是當代網路文化中極其經典的、試圖開啟「連結」的「藉口」 ，也是一種「台灣感性」。

