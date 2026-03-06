自由電子報
娛樂 日韓

米希亞沒忘記！昔忍痛停演捐款花蓮 7月北流開唱補給台灣歌迷

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本歌壇傳奇天后「MISIA」米希亞將於7月25日（六）在台北流行音樂中心舉辦「MISIA星空現場XIII GRAND HORIZON」，再度來台開唱。

1998年出道後，MISIA憑藉《Everything》、《愛的形狀》等歌曲走紅，從R&B到抒情曲風皆有代表作，以穩定的現場實力累積跨世代支持。她日前宣布將演唱最新《名偵探柯南》劇場版主題曲，可說是目前日本最具氣勢的藝人之一。

「MISIA」米希亞今年7月將來台開唱。（馬斯頓娛樂提供）「MISIA」米希亞今年7月將來台開唱。（馬斯頓娛樂提供）

2024年4月，「MISIA 星空現場XII 台北公演」因花蓮地震影響而忍痛取消。自那天起，無法在現場與台灣粉絲見面一直是MISIA心中深深的牽掛。演出取消後，MISIA對災區的關懷化為實際行動，於東京舉辦「MISIA PEACEFUL PARK with 徐若瑄」台灣地震災區支援演唱會，此次捐款將透過台灣衛福部「財團法人賑災基金會」，用於受地震重創的花蓮地區，透過音樂傳遞支持與鼓勵，持續向台灣送上祝福。

「MISIA」米希亞「MISIA星空現場XIII GRAND HORIZON」將在北流舉行。（馬斯頓娛樂提供）「MISIA」米希亞「MISIA星空現場XIII GRAND HORIZON」將在北流舉行。（馬斯頓娛樂提供）

此外，MISIA在去年受邀登上台灣指標性的音樂盛事「金曲獎」演出，對MISIA而言，台灣一直是具有特殊意義的地方，此次公演可說是台灣歌迷期待已久、彌補遺憾的再度相會。

目前MISIA正在舉行「STARTS presents MISIA星空現場XIII GRAND HORIZON」巡演，5月起追加日本15個城市場次。本次巡演海外唯一的台北場確定於7月25日登上台北流行音樂中心，屆時將以樂團形式演出，打造層次豐富的內容，為台灣歌迷帶來星空現場的獨特體驗。

「MISIA」米希亞「MISIA星空現場XIII GRAND HORIZON」票價座位圖出爐。（馬斯頓娛樂提供）「MISIA」米希亞「MISIA星空現場XIII GRAND HORIZON」票價座位圖出爐。（馬斯頓娛樂提供）

「MISIA星空現場XIII GRAND HORIZON 台北公演」將於7月25日（六）在台北流行音樂中心舉行，票價為新台幣4680、4280、3880、3280、2880、2480元。門票預計3月21日（六）中午12點於年代售票網站、端點售票系統，以及四大超商機台同步販售，包括全家FamiPort、7-11 ibon、萊爾富Life-ET及OK超商OK‧go。主辦單位為馬斯頓娛樂，更多詳情請鎖定台北公演官方社群專頁。

