郭台銘送愛妻5.73億鴻海股票！曾馨瑩捐酬勞「今年計畫」曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘本周二傳出轉讓2500張鴻海股票給愛妻曾馨瑩，以鴻海當日收盤價229元計算，該金額高達5.73億元，也被解讀是郭台銘對曾馨瑩的感謝。而曾馨瑩一直以來熱心公益，去年她接下人生首支醫美代言、擔任醫美品牌形象大使，更捐出千萬酬勞做公益，而日前生技品牌代表馬淑娟董事長在集團茶會上也分享，當初曾馨瑩點頭擔綱品牌代言的原因。

曾馨瑩擔任品牌形象大使，將千萬酬勞全數捐出做公益。（禾麗醫美集團提供）曾馨瑩擔任品牌形象大使，將千萬酬勞全數捐出做公益。（禾麗醫美集團提供）

馬淑娟透露，促成合作的關鍵並非商業合作模式，而是一場關於公益理念與社會價值的深度交流。「我們談的是意義，而不是生意。」馬董事長表示，雙方交流過程中，品牌長期投入公益關懷與回饋社會的理念，與曾馨瑩多年來持續投入慈善與弱勢關懷的初心高度契合。本次合作所獲得之代言酬勞，亦將全數投入公益用途，期望讓醫美科技的進步，同時轉化為對社會更具正向影響力的力量。

曾馨瑩原本要接下醫美形象大使前還一度猶豫，但在發現產品可以為特殊疾病、燒燙傷患者提供有效幫助，曾馨瑩才點頭接下任務，並將千萬代言酬勞捐出做公益，幫助燒燙傷與特殊皮膚需求的病患。

她也展現極其嚴謹的「學霸式」代言態度，在簽約前花了長達一年的時間，親自研讀相關醫學文獻，並在專業醫師評估下親身體驗療程後，對其安全性與自然效果產生高度肯定，認為這是一項真正符合健康與自然理念的抗老科技，才願意以自身名義推薦給大眾。

而自2016年起，曾馨瑩每年生日都會啟動「1111 慈善計畫」，而這次代言可說是該計畫的延伸。馬淑娟表示，今年計畫與曾馨瑩攜手走訪各類病友團體，深入了解皮膚特殊病友的復健心路歷程，希望讓更多人關注這些在社會角落奮鬥的生命。

