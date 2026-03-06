70歲父生日當天甜嫁！星二代不到3年認離婚 林義芳反應曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕29歲林宜禾是資深演員林義芳的女兒，曾演出多部八點檔與《戲說台灣》，2022年與同為演員的蘇安邦結婚，婚後2人受訪時都說在積極規劃生子。沒想到林宜禾昨出席中視八點檔《樓上樓下》開鏡記者會，竟坦言其實已於去年5月離婚，恢復單身的她一被問起這段婚姻，忍不住落淚，還自嘲出現「恐男症」。

林宜禾與蘇安邦在2022年9月21日登記結婚，當天正好是父親林義芳70歲農曆生日，一家人還一同慶祝。未料婚姻僅維持不到3年就畫下句點。離婚主因則是彼此人生目標逐漸不同，價值觀也出現落差，最終選擇和平分開，離婚後仍祝福對方。

林宜禾（左）與蘇安邦婚姻僅維持不到3年就畫下句點。（翻攝自臉書）

林宜禾指出演員收入相對不穩定，如果未來要生小孩，「只靠我一個人會有點吃力」，這也是兩人對未來規劃出現歧見的原因之一。雖然目前已恢復單身，但她很喜歡小孩，未來仍希望能遇到適合的伴侶共組家庭，不過現階段還沒有凍卵的打算。

對於女兒離婚，林義芳態度相當開明，甚至安慰她說：「這又沒什麼，現在年輕人哪個沒離過婚？」不過巧的是兩人辦完離婚手續後不久，仍得在同一部《戲說台灣》合作演出。劇組早已知情兩人關係生變，但雙方仍展現專業完成拍攝，她也苦笑說希望彼此能好聚好散。林宜禾提到未來若再談感情，希望對象是圈外人。

林宜禾（前排左）與爸爸林義芳（前排中）感情很好。（翻攝自臉書）

這次在新戲中她將與龍語申有感情戲，但她坦言自己現在有點「恐男」，若是不熟的男性突然碰觸會感到不自在。不過她也表示，拍戲前會先與對方討論互動方式，「知道是為了工作，就還是可以接受必要的親密接觸。」

