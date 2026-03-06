大咖歌后雙喜臨門不藏了 身分曝光竟是文化大學教授

〔記者陽昕翰／台北報導〕大咖天后潘越雲出道45週年，她推出新歌《我和我自己》，這首作品不僅是她近半世紀歌唱人生的心靈縮影，更是她首度挑戰包辦詞、曲創作並親任製作人的音樂心血，以極度私密且誠實的爵士旋律，向外界揭開她「享受孤獨」的內心世界。

談及創作靈感，潘越雲透露新歌源於平時與自己對話的真實紀錄，她表示「能內化孤獨並與之共處」，讓她在任何環境下心靈皆不匱乏。

潘越雲分享與「孤獨共舞」的人生哲學。（雲璽工作室提供）

潘越雲更笑稱，自己的「孤獨耐性」極高，獨自吃飯、看電影對她而言是自在的日常。她將「與貓對話」、「與自己對話」等日常寫進歌詞，強調「專注自我」正是她最樸素的人生觀。

除了音樂創作，潘越雲更為新歌MV獻出導演處女秀，她從服裝造型、場景拍攝到後製剪輯皆全程參與。為了呈現與世隔絕的空靈感，拍攝團隊也到了她平時居住的北海岸取景。

拍攝當天適逢強烈寒流襲台，潘越雲當時正患有重感冒，為了追求完美視覺，堅持穿著輕盈單薄的薄紗直面寒風。她表示，大海遼闊的感覺能完美呼應歌曲意境，即便身體不適，仍要完成這份走過45年的藝術告白。

潘越雲開春推出新歌，宣布下半年啟動「45週年巡演」雙喜臨門。（雲璽工作室提供）

隨著馬年開春發行新單曲，潘越雲目前正積極投入新專輯的收尾工作，並預告將於下半年正式啟動出道45週年的巡迴演唱會，堪稱雙喜臨門。在投身創作之餘，潘越雲亦不忘回饋校園。她在中國文化大學「音樂學系應用音樂」授課10多年，也在推廣教育部授教「流行音樂演唱原理與技巧」，將持續深耕教育領域。

潘越雲表示：「在課堂上常與學生交流時下新興的音樂類型，學生們對流行文化的敏銳度，時常為自己的創作注入新鮮的刺激與養分，讓我在音樂之路上始終保持開放的視野與活力。」

