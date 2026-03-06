温昇豪自爆患心臟隱疾！突「噁心嘔吐」遭醫叮囑：要避免刺激

〔記者林欣穎／台北報導〕温昇豪、天心與邱偲琹、金雲錄製東森綜合旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，本週六將播出全新「韓國之旅」，節目特別讓律政職人劇中的「神鵰俠侶CP」再續前緣，兩人感動合體的消息一出，隨即引發網友熱烈討論，直呼「最期待的黃金組合」。

温昇豪（左二）力邀韓國資深男神李廷鎮（左一）現身，與團員共進晚餐。（東森綜合台提供）

温昇豪與天心過去合作《最佳利益2-決戰利益》，兩人還被封為「司法界神鵰俠侶CP」，相見歡當天，温昇豪一見老搭檔天心登場，隨即戲稱節目組找來「老相好」非常速配。

天心分享，兩人相識超過10年，卻是首度長時間相處，直言只要有温昇豪在便倍感安心溫暖，更感性希望「能合作到花甲之年」。温昇豪則爆料天心私下徹底是個「戀愛腦」，不僅內心充滿少女心，五天行程更是粉紅泡泡灑滿天，笑說：「她三句都離不開老公！」

天心（右）遭温昇豪爆料是戀愛腦「三句不離老公」。（東森綜合台提供）

團內忙內金雲也證實：「天心姐十句裡有八句都在聊老公！」身為韓國媳婦的天心，被温昇豪逼問為何不學韓文？笑稱自己真的學不會，在韓國索性切換「廢人模式」。她更坦言曾擔心與老公的家人不合，老公竟霸氣回應：「請他們管好自己的事就好，我喜歡妳就夠了。」這番霸氣宣言讓温昇豪盛讚「真的嫁對了」。

在旅行啟程前，天心主動詢問團員旅遊禁忌，而温昇豪反而擔心大家介意他的習慣：「我這個人很愛碎念，但都沒有惡意，你們當我是阿伯就好。」天心也在一旁笑稱：「他連拍戲也是這樣。」此外，當眾人前往117樓高的晴空塔俯瞰首爾美景時，温昇豪披露自己30歲才知道患有「二尖瓣膜脫垂」與「三尖瓣膜閉鎖不全」，因玩旋轉咖啡杯會感到噁心嘔吐，經檢查才發現心臟問題，醫生更叮囑避免過於刺激、旋轉的設施。

温昇豪（左起）、邱偲琹、天心、金雲一同暢遊首爾各大景點。（東森綜合台提供）

旅途中，温昇豪更力邀韓劇男神李廷鎮現身與團員共進晚餐。温昇豪分享：「以前帶他逛過台灣夜市，這次他特地排開行程來聚餐，我很感謝也很開心。」

温昇豪自爆患心臟隱疾，自嘲「碎念阿伯」求體諒。（東森綜合台提供）

李廷鎮現場親授鰻魚的道地韓式吃法，並憶起結緣過程：「13年前與昇豪在深圳拍戲相識，相處越久越覺得他人品極佳。我們年紀相仿，是可以一起變老的關係，甚至提議以後一起參加《花樣爺爺》。」見證這份跨國情誼，邱偲琹感嘆：「能維持十幾年友誼真的太珍貴！」金雲則靦腆坦言：「重量級影星出現在面前，內心激動又敬畏，甚至緊張到不太敢開口。」

