自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

胡瓜飆高音慘翻車！陳亞蘭突掩面「逃離現場」

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、陳亞蘭與「歐弟」歐漢聲主持華視、緯來《週末最強大》，最新一集邀來江宏恩和廖家儀齊聚合唱高難度情歌《繁華攏是夢》兩人以完美的歌聲驚豔全場。歐漢聲還趁機拱胡瓜示範演唱，沒想到才剛開始唱第一句就破音，讓一旁的陳亞蘭笑到崩潰。

許效舜（右二）化身福州伯，幽默講鬼故事。（華視提供）許效舜（右二）化身福州伯，幽默講鬼故事。（華視提供）

備受觀眾喜愛的強檔單元「瓜瓜夜總會」，本集邀來江宏恩、廖家儀、曾心梅、陳思安、李愛綺、邵大倫、林俊逸、鍾采穎及余凱揚等豪華陣容。鮮少在歌唱節目露面的演員廖家儀驚喜現身，當被問到本次的登台演出，她自信滿滿表示：「製作單位說唱得好才能上，那我當然要來！」

此話一出，歐漢聲絲毫不給面子，立馬當眾吐槽：「是梁靜茹給妳的勇氣來唱歌嗎？」一旁準備與她對唱的歌后曾心梅也忍不住補刀：「所以我們一定要挑家儀姊『能唱』的歌。」連環箭讓廖家儀當場尷尬低頭竊笑。

郭子乾（左）與白雲飾演神棍在村裡招搖撞騙。（華視提供）郭子乾（左）與白雲飾演神棍在村裡招搖撞騙。（華視提供）

節目中歐漢聲還當眾拱胡瓜加碼示範，更戲稱他是「來自苗栗的帕華洛帝」，而騎虎難下的胡瓜，只好硬著頭皮開金口，不料光是第一句「人若是疼著」就慘爆大破音！失控的音準讓陳亞蘭笑到完全崩潰，甚至掩面逃離現場。不甘示弱的歐漢聲隨後也自信喊話：「我的高音可是信（蘇見信）教我的！」怎知一開口同樣難逃破音魔咒，尷尬的歐弟當場糗到崩潰大喊：「我怎麼會這樣！我不玩了！」原先的浪漫氣氛在主持群接連模仿下，竟崩壞成一場大型「破音現場」。

熱門古裝單元「現代包青天」本集祭出超狂卡司，邀來模仿天王郭子乾與白雲分別飾演「山神乩身」與「山神桌頭」。兩位神棍在村裡招搖撞騙，企圖以神明旨意斂財，甚至貪圖美色，強逼飾演村長女兒的麻衣「原地結婚」。

歐漢聲（左起）拱胡瓜唱歌，廖家儀和江宏恩笑開懷。（華視提供）歐漢聲（左起）拱胡瓜唱歌，廖家儀和江宏恩笑開懷。（華視提供）

陳亞蘭飾演包青天親自微服出巡與騙徒大鬥法，沒想到郭子乾使出各種荒謬老套的話術虛晃，讓一向專業的陳亞蘭現場「忍笑到發抖」，邊笑邊問道忍不住當眾吐槽：「你還有別招嗎？」郭子乾更當場加戲，靈魂附體模仿起「柯文哲」，神還原的表情讓對戲的白雲也瞬間破功、瘋狂笑場，場面一度混亂到錄不下去。

經典單元「驚聲尖叫2.0」強勢回歸，特別邀請許效舜、無尊、羅巧倫及舒子晨同台大談靈異體驗。其中，許效舜化身經典角色「福州伯」，以招牌風格講述幽靈老太太的故事，讓現場氣氛在「毛骨悚然」與「噴笑破功」之間來回切換，荒謬情節讓評審胡瓜多次忍不住想按下淘汰燈「終結恐怖」，全場笑聲不斷。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中