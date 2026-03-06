自由電子報
娛樂 日韓

日本導演不認性侵2演員！法官打臉判他8年徒刑：惡質又卑劣

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本電影導演榊英雄因性侵兩位20多歲的演員吃上官司，雖他本人強調是被冤枉，不過東京地方法院不採信他的說法，在今天（6日）依準強姦罪將他判處8年有期徒刑。

綜合日媒《NHK》、《每日新聞》、《NEWS NNN》報導，起訴書指出，現年55歲的榊英雄在2015年3月至2016年9月於東京的事務所以及HOTEL性侵兩名20多歲的女性，次數多達5次。

榊英雄遭判處8年有期徒刑。（翻攝自X）榊英雄遭判處8年有期徒刑。（翻攝自X）

檢方認為，身為導演的榊英雄利用自己的身分優勢，以演技指導為藉口，性侵懷抱著星夢的女演員，將其視作洩慾的工具，讓女演員因為害怕失去角色，而不敢反抗。檢方怒批：「這種犯行只能用卑劣惡質來形容！」檢方求處10年有期徒刑。

不過榊英雄的辯護律師從頭到尾都強調雙方是你情我願，並指出，女演員在與榊英雄性交之後，仍然期待演出對方的作品，並非無法抵抗的狀態。

而榊英雄先前出庭時坦承確實有發生性行為，但聲稱並非演技指導，也沒有用導演的身分去壓對方，而是自然而然發生的男女行為。而榊英雄本人在最終意見的陳述上則喊冤：「我是冤罪，我這一輩子都會抗爭到底。」

負責審理此次案件的東京地方法院法官宮田祥次今天在判決中，採信受害女性的說詞，「女性證稱在演技彩排中突然遭到施暴，且完全沒有同意，這項證詞具有可信性，且當時要反抗也極為困難。」

至於另一名女性的狀況，法官認為就榊英雄與該位受害女性當時的立場來看，該女性在沒有同意性交的狀況下仍忍耐持續演出的情形，是有可能發生的。法官認為，榊英雄惡意利用導演以及演員的地位差距，嚴重侵害女性的性自主權，此舉不但惡質且卑劣，因此駁回了被告主張無罪的說法，最後判處榊英雄有期徒刑8年，榊英雄辯護方也將提出上訴。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

