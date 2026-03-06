自由電子報
娛樂 最新消息

蔡瑞雪遭爆不倫人夫發聲急撇 美女律師揭下場：凱文妻提告吧

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾被封為「北一女神」的蔡瑞雪驚爆緋聞，被週刊爆出她偷情人夫KOL「那個凱文」，昨天蔡瑞雪透過律師發出5點聲明澄清，對此，美女律師李怡貞看了卻有不同看法，認為這樣的舉動反而讓外界產生更多聯想，「如果只是一般普通朋友，其實真的不需要發律師函」。

李怡貞今天在臉書針對蔡瑞雪近日捲入的感情風波發表看法，表示自己沒有在第一時間評論，是因為目前曝光的畫面證據仍有限。

蔡瑞雪。（翻攝自IG）蔡瑞雪。（翻攝自IG）

李怡貞指出，週刊拍到的內容僅是蔡瑞雪進出人夫位於博愛路的住處，並一起吃外送火鍋，「坦白說，憑這樣的證據，要直接說她是小三，其實有點為難。」

不過李怡貞認為，週刊可能還有其他畫面尚未公開，例如若拍到過夜，而且不只一晚，「那麼蔡瑞雪就逃不掉。」

對於蔡瑞雪發出律師函，李怡貞直言，內容反而有「此地無銀三百兩」的情況。

李怡貞分析，這份聲明至少帶出幾個疑點，包括蔡瑞雪已知對方有配偶；若只是去年11月才認識的普通朋友，為何會知道對方正在協商離婚；以及若只是單純關心與支持，為何滑雪回國後，需要由人夫即時到機場接送，而不是先回自己家整理行李。

李怡貞認為，自己坐實有鬼的律師函真的少見，更喊話：「凱文妻提告吧，蔡瑞雪自證成這樣，侵害配偶權不成才有鬼。」

