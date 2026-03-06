刑滿出獄仍滯留柬埔寨！ 晚安小雞發文向外交部求救

晚安小雞、阿鬧之前遭柬埔寨警方逮捕，並被判處兩年有期徒刑。（翻攝自《柬中時報》）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾因「柬埔寨詐騙園區直播事件」引發軒然大波的網紅「晚安小雞」，2024年赴柬埔寨拍攝影片時，聲稱自己遭擄至詐騙園區並遭到毆打搶劫，然而事件後續被證實為自導自演，影片內容造假。當地警方隨即將他與同夥阿鬧逮捕，並由法院判處2年徒刑。近日傳出晚安小雞已於2月15日刑滿出獄，但目前仍滯留在柬埔寨移民局，至今已長達19天，引發外界關注。

晚安小雞5日透過社群平台發文，表示有些話想向一直關心他的粉絲說明。他坦言，過去兩年在柬埔寨監獄服刑的日子，讓自己有大量時間反省，也深刻意識到當初行為帶來的錯誤與後果。他在文中向曾支持、信任他的粉絲致歉，也對因事件感到失望的人表達歉意，直言「對不起，讓大家失望了」。

晚安小雞發文希望早日與家人團聚。

他同時提到，在柬埔寨的這段時間，也讓自己看見這個國家不同的一面，認為柬埔寨其實是一個美麗且人民友善的地方，對於過去造成的負面影響深感愧疚，希望未來有機會能以更正面的方式面對社會。

晚安小雞也透露，自己已於2月15日正式服刑期滿，但目前仍在柬埔寨移民局等待後續處理，至今已19天。他希望台灣外交部能在法律程序及人道關懷層面提供必要協助，讓相關問題能在合法合理的情況下完成處理。

此外，晚安小雞的社群小編也在留言區補充說明，強調向外交部尋求協助並非情緒勒索，也清楚當初犯下的錯誤，並不認為自己有資格要求政府動用國際資源，只是嘗試過多種方式卻始終沒有結果。小編表示，兩年的刑期對當事人而言已是沉重代價，如今只希望事情能盡快落幕，讓他們早日回家與家人團聚。

