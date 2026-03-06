台灣隊首戰0：3不敵澳洲！ 韓媒嗆台灣「太有自信」

《朝鮮日報》報導台灣WBC比賽中輸給澳洲。（翻攝《朝鮮日報》官方網站）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽5日在東京巨蛋正式點燃戰火，台灣隊首戰迎戰澳洲隊，最終以0比3遭對手完封吞下敗仗。比賽過程中，台灣隊長陳傑憲還因觸身球受傷提前退場，也讓不少球迷相當憂心。賽後不僅台灣球迷熱議，南韓媒體也隨即對這場比賽發表評論，直言台灣隊「可能過於自信」。

韓媒《朝鮮日報》在報導中以「台灣隊或許太有自信，在首場WBC比賽中輸給澳洲」為標題，並以「0分慘案」形容這場失利。報導指出，台灣隊賽前被外界看好有望延續過往在國際賽的氣勢，但實際比賽中，儘管王牌投手徐若熙展現穩定表現，主投4局沒有失分，但後援投手接連出現狀況，加上打線未能串聯，最終遭澳洲隊兩支全壘打拉開差距。

不過，這場比賽的判決也掀起不小爭議。主審在好壞球判定上的誤判率高達16.5%，引發球迷與專家討論。美國運動媒體《Jomboy Media》旗下節目《Talkin' Baseball》也在社群平台分享比賽片段，直言「WBC沒有引進ABS電子好球帶的問題已經浮現」。

節目分析師Jake Storiale更在X（原推特）發文指出，該場比賽主審的好壞球判定準確率「大約只有50%」，相關言論迅速在網路上引發熱議，也讓不少球迷將焦點放在裁判判決與比賽公平性上。

