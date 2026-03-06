自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣隊首戰0：3不敵澳洲！ 韓媒嗆台灣「太有自信」

《朝鮮日報》報導台灣WBC比賽中輸給澳洲。（翻攝《朝鮮日報》官方網站）《朝鮮日報》報導台灣WBC比賽中輸給澳洲。（翻攝《朝鮮日報》官方網站）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽5日在東京巨蛋正式點燃戰火，台灣隊首戰迎戰澳洲隊，最終以0比3遭對手完封吞下敗仗。比賽過程中，台灣隊長陳傑憲還因觸身球受傷提前退場，也讓不少球迷相當憂心。賽後不僅台灣球迷熱議，南韓媒體也隨即對這場比賽發表評論，直言台灣隊「可能過於自信」。

韓媒《朝鮮日報》在報導中以「台灣隊或許太有自信，在首場WBC比賽中輸給澳洲」為標題，並以「0分慘案」形容這場失利。報導指出，台灣隊賽前被外界看好有望延續過往在國際賽的氣勢，但實際比賽中，儘管王牌投手徐若熙展現穩定表現，主投4局沒有失分，但後援投手接連出現狀況，加上打線未能串聯，最終遭澳洲隊兩支全壘打拉開差距。

不過，這場比賽的判決也掀起不小爭議。主審在好壞球判定上的誤判率高達16.5%，引發球迷與專家討論。美國運動媒體《Jomboy Media》旗下節目《Talkin' Baseball》也在社群平台分享比賽片段，直言「WBC沒有引進ABS電子好球帶的問題已經浮現」。

節目分析師Jake Storiale更在X（原推特）發文指出，該場比賽主審的好壞球判定準確率「大約只有50%」，相關言論迅速在網路上引發熱議，也讓不少球迷將焦點放在裁判判決與比賽公平性上。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中