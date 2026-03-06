自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

古巴主審誤判率16.5％惹怒球迷！ 陳柏惟開嗆「乾脆剪刀石頭布」

陳柏惟在直播節目中批WBC古巴主審。（翻攝YouTube）陳柏惟在直播節目中批WBC古巴主審。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽5日在東京巨蛋登場，中華隊與澳洲隊交手，最終以0：3吞下敗仗。不過賽後球迷討論焦點並不只在比賽結果，更多人將矛頭指向當場主審的好壞球判決，引發網路上熱烈議論。

有數據統計指出，該場比賽主審在好壞球判定上的誤判率高達16.5%，不少球迷認為關鍵判決影響比賽節奏，社群平台上更出現大量相關討論。對此，名嘴陳柏惟也在YouTube直播中談到比賽情況，忍不住情緒激動地吐槽判決問題。

陳柏惟表示，自己並不是「輸不起」，但希望比賽結果能讓人心服口服。他直言，若誤判率如此之高，「乾脆打者跟投手剪刀石頭布，贏一個算一個好球，平手算界外」，語帶諷刺地表達對判決品質的不滿。他也補充說，如果每8球就可能出現1球誤判，乾脆讓人「射飛鏢決定」好壞球，言論讓不少球迷直呼「講出心聲」。

除了台灣網友討論熱烈，其他國家球迷也注意到這場比賽的判決爭議。有韓國球迷在觀看轉播時，對部分判決同樣感到錯愕，在網路上表達不滿。

美國運動媒體《Jomboy Media》旗下節目《Talkin' Baseball》也在社群平台分享比賽片段，並指出「WBC沒有引進ABS（電子好球帶）的後果已經出現」。節目分析師Jake Storiale更在X（原推特）發文表示，該場主審的好壞球準確率「只有50%」，引發更多討論。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中