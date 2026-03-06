古巴主審誤判率16.5％惹怒球迷！ 陳柏惟開嗆「乾脆剪刀石頭布」

陳柏惟在直播節目中批WBC古巴主審。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽5日在東京巨蛋登場，中華隊與澳洲隊交手，最終以0：3吞下敗仗。不過賽後球迷討論焦點並不只在比賽結果，更多人將矛頭指向當場主審的好壞球判決，引發網路上熱烈議論。

有數據統計指出，該場比賽主審在好壞球判定上的誤判率高達16.5%，不少球迷認為關鍵判決影響比賽節奏，社群平台上更出現大量相關討論。對此，名嘴陳柏惟也在YouTube直播中談到比賽情況，忍不住情緒激動地吐槽判決問題。

陳柏惟表示，自己並不是「輸不起」，但希望比賽結果能讓人心服口服。他直言，若誤判率如此之高，「乾脆打者跟投手剪刀石頭布，贏一個算一個好球，平手算界外」，語帶諷刺地表達對判決品質的不滿。他也補充說，如果每8球就可能出現1球誤判，乾脆讓人「射飛鏢決定」好壞球，言論讓不少球迷直呼「講出心聲」。

除了台灣網友討論熱烈，其他國家球迷也注意到這場比賽的判決爭議。有韓國球迷在觀看轉播時，對部分判決同樣感到錯愕，在網路上表達不滿。

美國運動媒體《Jomboy Media》旗下節目《Talkin' Baseball》也在社群平台分享比賽片段，並指出「WBC沒有引進ABS（電子好球帶）的後果已經出現」。節目分析師Jake Storiale更在X（原推特）發文表示，該場主審的好壞球準確率「只有50%」，引發更多討論。

