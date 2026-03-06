中國網民留言侮辱台灣…女直播主怒嗆「垃圾」 氣到落淚關直播

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國女直播主見侮辱台灣的留言後當場暴怒！近日一段直播影片在網路流傳，中國一名網路女主播，因不滿網民酸吐「台灣比不上中國」等留言，情緒一秒失控開罵，不但重話怒嗆「你這種垃圾」，甚至氣到當場潸然淚下，最後宣布關閉直播，整段過程引發台灣網友們熱議。

中國女直播主見辱罵台灣的留言，瞬間爆氣後落淚。（組合照，翻攝自YouTube）

從該段網路瘋傳的影片可見，女主播在過程中注意到一名暱稱「龍奧天天」的網民發出的彈幕，內容嘲諷「台灣永遠比不上咱們大陸」，她見狀立刻變臉回嗆：「你嘴巴給我放乾淨！什麼叫台灣人都……你去過嗎？說話前先把腦子帶上知道嗎？」隨後警告若再出現類似留言，就直接封鎖，同時更撂下重話：「在我的直播間你罵誰都行，但誰要是敢罵台灣人，別怪我翻臉！」

該名女主播提到過去曾在台灣生活，激讚台灣的生活節奏相當舒服，且半夜穿著拖鞋下樓就有便利商店，治安相當良好。不僅如此，女主播還分享在台灣的旅遊經驗，表示買奶茶時店員頻頻道謝且非常溫柔，讓人感受到滿滿「情緒價值」，更強調若在台灣迷路，甚至會有路人主動詢問是否需要幫忙，她至今仍覺得十分溫暖。

該名女主播不滿網民侮辱台灣，最後乾脆直接關閉直播。（組合照，翻攝自YouTube）

「明明都是那麼善良的人，憑什麼輪得到你這種垃圾在這……」女主播說到激動處還一度哽咽，表示若待過台灣就不會說出如此言論，她坦言心情依舊難以平復，最終丟下一句「今天真的播不下去了」，隨即關閉直播。

影片曝光後，許多台灣網友紛紛力挺「謝謝妳為台灣說話」、「溫暖跟善良自在人心！」然而也有部分聲音提醒，目前網路上流傳的片段來源尚未完全確認，且AI生成與剪輯技術相當普及，該影片是否為完整內容或經過加工，仍有待進一步查證。

