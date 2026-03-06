自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國網民留言侮辱台灣…女直播主怒嗆「垃圾」 氣到落淚關直播

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國女直播主見侮辱台灣的留言後當場暴怒！近日一段直播影片在網路流傳，中國一名網路女主播，因不滿網民酸吐「台灣比不上中國」等留言，情緒一秒失控開罵，不但重話怒嗆「你這種垃圾」，甚至氣到當場潸然淚下，最後宣布關閉直播，整段過程引發台灣網友們熱議。

中國女直播主見辱罵台灣的留言，瞬間爆氣後落淚。（組合照，翻攝自YouTube）中國女直播主見辱罵台灣的留言，瞬間爆氣後落淚。（組合照，翻攝自YouTube）

從該段網路瘋傳的影片可見，女主播在過程中注意到一名暱稱「龍奧天天」的網民發出的彈幕，內容嘲諷「台灣永遠比不上咱們大陸」，她見狀立刻變臉回嗆：「你嘴巴給我放乾淨！什麼叫台灣人都……你去過嗎？說話前先把腦子帶上知道嗎？」隨後警告若再出現類似留言，就直接封鎖，同時更撂下重話：「在我的直播間你罵誰都行，但誰要是敢罵台灣人，別怪我翻臉！」

該名女主播提到過去曾在台灣生活，激讚台灣的生活節奏相當舒服，且半夜穿著拖鞋下樓就有便利商店，治安相當良好。不僅如此，女主播還分享在台灣的旅遊經驗，表示買奶茶時店員頻頻道謝且非常溫柔，讓人感受到滿滿「情緒價值」，更強調若在台灣迷路，甚至會有路人主動詢問是否需要幫忙，她至今仍覺得十分溫暖。

該名女主播不滿網民侮辱台灣，最後乾脆直接關閉直播。（組合照，翻攝自YouTube）該名女主播不滿網民侮辱台灣，最後乾脆直接關閉直播。（組合照，翻攝自YouTube）

「明明都是那麼善良的人，憑什麼輪得到你這種垃圾在這……」女主播說到激動處還一度哽咽，表示若待過台灣就不會說出如此言論，她坦言心情依舊難以平復，最終丟下一句「今天真的播不下去了」，隨即關閉直播。

影片曝光後，許多台灣網友紛紛力挺「謝謝妳為台灣說話」、「溫暖跟善良自在人心！」然而也有部分聲音提醒，目前網路上流傳的片段來源尚未完全確認，且AI生成與剪輯技術相當普及，該影片是否為完整內容或經過加工，仍有待進一步查證。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中