娛樂 日韓

突接喪父噩耗！WOODZ獨赴海外「捧骨灰回國」 痛揭20歲瘡疤太心碎

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓全才歌手「WOODZ」曹承衍近來憑藉神曲《Drowning》逆襲樂壇，近日登上綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，首度在鏡頭前談起20歲時獨自赴海外處理父親後事的心碎經歷，坦言當年親手「捧著爸爸的骨灰」回到韓國，沉重回憶讓粉絲們無不心碎。

WOODZ近日上《劉QUIZ ON THE BLOCK》談到，外界常以為他的家庭環境相當優渥，但其實2016年自己僅20歲時就遭逢人生巨變，當時突然接獲父親在國外病逝的消息，他聞訊隨即飛往海外處理後事，最後親自捧著父親的骨灰返回韓國，也因這段經歷讓自己比同齡人更早面對人生課題，性格自此也變得更加成熟與獨立。

WOODZ在20歲時，獨自飛赴海外將父親的骨灰接回家。（翻攝自YouTube）WOODZ在20歲時，獨自飛赴海外將父親的骨灰接回家。（翻攝自YouTube）

除了分享悲痛往事，WOODZ也談到成長背景與職涯轉折，他透露13歲時曾遠赴巴西接受專業足球訓練，原本以成為職業球員為目標，但後來發現自己真正熱愛的是唱歌。當時，WOODZ鼓起勇氣坦承想成為歌手時，反而被母親責備，「趁我好說話的時候，趕快回去踢球！」一席話雖逗得主持人劉在錫當場大笑，但聽在粉絲耳裡卻是各個心碎。

回顧WOODZ不順遂的出道之路，2014年以男團UNIQ出道卻未能大紅，之後參加選秀節目並入選限定團X1，但團體又因爭議迅速解散。歷經多次波折後，WOODZ憑藉創作實力與舞台魅力逐漸受到肯定，近期更因歌曲《Drowning》翻紅逆襲樂壇，事業終於迎來新高峰。

