娛樂 歐美

布蘭妮驚傳酒駕被捕 發言人：遺憾且完全不可原諒

〔記者許世穎／綜合報導〕流行天后小甜甜布蘭妮今傳出於美東時間4日因酒駕（DUI）遭公路巡警上銬逮捕，並於隔天凌晨約3點完成收押程序。根據逮捕紀錄，她已獲釋，並預定於5月4日出庭應訊。她的發言人在聲明中表示：「這是一件令人遺憾且完全不可原諒的事件。」

發言人於聲明中提到，布蘭妮將採取正確的行動並遵守法律，「也希望這能成為她人生中早該出現、必要改變的第一步。希望她在這段艱難時期能獲得所需的幫助與支持。」最後並指出：「她的孩子們將會與她共度一些時間，親友也會共同制定一個早就應該開始的計畫，幫助她朝更健康與穩定的生活前進。」

流行天后布蘭妮傳出因酒駕被捕，之後已獲釋。（美聯社）流行天后布蘭妮傳出因酒駕被捕，之後已獲釋。（美聯社）

布蘭妮近期才將自己的歌曲版權目錄，以及部分其他權利出售給Primary Wave。今年1月，她曾在一則IG貼文中寫道，因為「極為敏感的原因」，自己「將不會再在美國演出」，她當時也寫道：「但我希望很快能在英國和澳洲演出，坐在凳子上，頭髮盤成髮髻，插著一朵紅玫瑰，和我的兒子一起表演。」但她目前已刪文。

她在2021年擺脫長達13年的監護制度（conservatorship）後，生活一直相對低調，且自2016年推出專輯《Glory》後，至今未再發行新專輯。她上一次在美國現場演出則是在2018年，於德州奧斯汀的美國大獎賽壓軸演出，為「Piece of Me」巡演畫下句點。她原本計畫於2019年重返拉斯維加斯舉辦第二個駐唱演出「Domination」，但最終宣布延期，並無限期暫停表演活動。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

