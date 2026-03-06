《魔戒》大導演再獲肯定！坎城影展頒發「榮譽金棕櫚」

〔記者許世穎／綜合報導〕紐西蘭電影大師、金獎導演彼得傑克森今年將於坎城影展獲頒象徵終身成就獎的榮譽金棕櫚，這位三座奧斯卡得主以執導《魔戒三部曲》聞名，將在第79屆坎城影展開幕典禮上接受這項殊榮，預定於當地時間5月12日舉行。

影展官方表示，此次頒發榮譽金棕櫚，是為了表彰傑克森在創作生涯中，成功將好萊塢大型商業電影與作者電影精神融合，以「非凡的藝術視野與技術膽識」打造出獨具風格的電影作品。

請繼續往下閱讀...

金獎導演彼得傑克森獲頒象徵終身成就獎的榮譽金棕櫚。（坎城影展提供）

傑克森表示：「能在坎城獲頒榮譽金棕櫚，是我職業生涯中最崇高的榮耀之一。坎城一直是我電影旅程中非常重要的一部分。1988年，我帶著第一部電影《Bad Taste》參加影展市場展；2001年，我們又在這裡放映了《魔戒首部曲：魔戒現身》的試映片段，這些都成為我生涯的重要里程碑。坎城一直致力於推崇大膽且充滿遠見的電影創作，我非常感謝坎城影展，讓我能與那些一直啟發我的電影人與藝術家並列。」

傑克森與坎城淵源深厚。正如他所提到的，2001年5月，他曾在坎城海濱大道公開放映《魔戒首部曲：魔戒現身》長達26分鐘的片段，當時距離電影全球上映還有數個月。這場原本一度引發外界質疑的展示，最終卻成功點燃觀眾期待，也為日後成為影史最成功的奇幻電影系列之一鋪路。

彼得傑克森直言，獲頒榮譽金棕櫚是職業生涯中，最崇高的榮耀之一。（坎城影展提供）

坎城影展主席艾莉絲諾布洛克表示，影展很榮幸能表彰這位「創意無限的電影人，他為英雄奇幻類型帶來崇高地位」。坎城影展總監泰瑞弗雷莫也補充：「電影史顯然存在一個『彼得傑克森之前』與『彼得傑克森之後』的分界。他的標誌就是氣勢磅礡、超越想像的電影規模，而他那包羅萬象的娛樂藝術，也展現了極為宏大的企圖心。」

弗雷莫補充表示，傑克森「徹底改變了好萊塢電影以及人們對於壯觀場面的想像」，並強調：「但彼得傑克森不只是卓越的技術高手，他更是一位傑出的說故事者。同時也是難以預測的藝術家——他的下一個宇宙會是什麼呢？」

除了《魔戒三部曲》外，傑克森也執導過《金剛》與《哈比人三部曲》。他早期則以低成本血腥恐怖片聞名，包括《Bad Taste》、《新空房禁地》等 cult 經典。近年來，他則轉向紀錄片創作，例如修復並彩色化第一次世界大戰影像的《他們不再老去》，以及紀錄影集《The Beatles: Get Back》。

此外，影展先前已宣布，今年評審團主席將由南韓名導朴贊郁擔任。第79屆坎城影展將於5月12日至23日舉行，正式入選片單預計在4月9日於巴黎公布。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法