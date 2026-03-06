自由電子報
娛樂 電視

E奶書法家左胸驚見「肉眼可見腫塊」 忍痛半年…看完許維恩罹乳癌新聞：心揪了一下

〔記者李紹綾／台北報導〕擁有「美女書法家」封號的趙心妍（原名趙芸），以甜美臉蛋與E奶火辣身材走紅，昨（5日）在臉書坦言，自己正面臨「未知的病症」。她前天看到許維恩罹患乳腺癌、切除重建的新聞後，焦慮到「心揪了一下」，決定不再逃避，乖乖回醫院面對左胸那塊已經痛了半年的腫塊。

趙心妍。（翻攝自臉書）趙心妍。（翻攝自臉書）

趙心妍回憶，2017年生完小孩後餵奶3年，斷母奶過程並不順利，當時左胸就卡著兩個小結節。本以為退奶後會自然消失，沒想到這腫塊一待就是好幾年，最近半年更是脹痛到不行，她驚覺：「左手抬起時，用肉眼就能看出來，要面對了。」

趙心妍乳房攝影初體驗，E罩杯夾扁「骨頭快散了」，超音波太爽差點睡著。（翻攝自臉書）趙心妍乳房攝影初體驗，E罩杯夾扁「骨頭快散了」，超音波太爽差點睡著。（翻攝自臉書）

當趙心妍回到北醫乳房中心，醫師一打開病例忍不住驚呼：「嗯，妳上次來檢查是2019年，怎麼現在才回來複診？？？」 讓消失6年才現身的她尷尬不已，趕緊排隊進行攝影與超音波檢查。

趙心妍乳房攝影初體驗，E罩杯夾扁「骨頭快散了」，超音波太爽差點睡著。（翻攝自臉書）趙心妍乳房攝影初體驗，E罩杯夾扁「骨頭快散了」，超音波太爽差點睡著。（翻攝自臉書）

提到檢查過程，趙心妍第一站挑戰傳說中女性最怕的「乳房攝影」，她生動描述：「胸部被夾扁了，被夾扁沒什麼感覺，倒是胸骨被擠壓的好痛。」雖然E奶被夾成紙片，但真正讓她噴淚的竟然是骨頭痛。到了第二站乳房超音波，她笑說：「就是探頭滑來滑去溫溫熱熱的很舒服，差點睡著。」

目前檢查已告一段落，趙心妍正等待下週回診看報告，她感性表示：「等待下週回診看報告 希望一切平安。」

