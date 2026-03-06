BL神劇CP再合體！泰劇《騎向你的心》戀愛火花炸裂

〔記者鍾志均／綜合報導〕被譽為年度「療癒系戀愛公路劇」的泰國BL劇《騎向你的心》開播後，憑著浪漫海景、單車旅行與深刻情感設定迅速引爆討論，被觀眾封為近期最有「治癒力」的BL作品之一。

本劇由泰國知名導演Golf Tanwarin Sukkhapisit操刀，他過去打造多部口碑劇，包括《我們的天空2》、《佳期如許》、《球愛神助攻》與《609睡前故事》，這次他把心理創傷與自我療癒的議題，包裝成一場沿海單車旅行，讓故事既浪漫又帶點人生哲學。

Ta（右）與Us於《騎向你的心》驚喜重聚。（GagaOOLala提供）

劇中最讓BL粉絲暴動的亮點，就是曾在現象級BL神劇黑幫少爺愛上我中備受關注的Ta Nannakun Pakapatpornpob與Us Nititorn Akkarachotsopon再度驚喜合體。

在《騎向你的心》中，Us飾演背負過去陰影的前機長Tawan，Ta則化身陽光滿滿、精力旺盛的Dindin。兩人的角色一冷一熱，碰撞出成熟又充滿張力的戀愛火花，讓不少粉絲直呼：「這對CP完全大人系戀愛！」

為了培養默契，兩人戲外也下足功夫。Ta和Us透露，拍攝期間常一起健身、跑步，甚至相約去寺廟做功德，兄弟情誼逐漸轉化成螢幕上的化學反應。

《騎向你的心》由三位好友共同經營著一家單車主題咖啡館，探討了現代人的心理創傷與自我救贖。（GagaOOLala提供）

除了人氣CP，另一條感情線同樣引發熱議。泰國主流戲劇男星Masu Junyangdikul首度跨界BL劇，在劇中飾演溫柔內斂的心理醫生Nubnueng。

他的對手戲對象，是由Tee Thanapon Jarujitranon飾演的少年Sailom，一名患有「男性恐懼症」的角色。

兩人在劇中幾乎無法正常肢體接觸，只能透過眼神與情感交流慢慢靠近，細膩演技讓觀眾直呼心疼，也成為劇中最催淚的一條故事線。

導演Golf分享，本劇核心其實藏在「腳踏車」這個意象裡。他表示，騎單車就像人生一樣一定會跌倒，但只要重新找回平衡，就能繼續往前走。《騎向你的心》於GagaOOLala每週一更新。

