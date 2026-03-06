八點檔女星婚後不孕遭尪酸「不守婦道」 心碎甩巴掌

〔記者蕭方綺／台北報導〕何宜珊在台視八點檔《寶島西米樂 守護》與老公王盈凱爆發婚後最大衝突，夫妻倆因生育問題陷入激烈爭吵，衝突更將持續延燒，心碎的何宜珊情緒終至失控，甚至當場狠甩王盈凱一巴掌、憤而離家出走。

何宜珊（左）在《寶島西米樂 守護》因生子問題，導致夫妻關係降到冰點。（台視提供）

何宜珊劇中婚後始終無法懷孕，自覺無法完成公婆期待，內心充滿愧疚，甚至主動向老公提出離婚，卻意外引爆夫妻多年心結。無奈老公卻認定不能生只是藉口，懷疑何宜珊想回頭找前男友，一氣之下更指她「跟當過小三的媽媽一樣不守婦道」，一番踩地雷的發言令人咋舌。何宜珊坦言連續拍攝高張力吵架戲，連喉嚨都累了：「感覺喉嚨緊緊的，要很用力才發得出聲音。」回到休息室後她還不忘拍拍自己、安慰自己。

請繼續往下閱讀...

何宜珊劇中婚後生活好不容易進入甜蜜期，夫妻關係卻又因生育問題再度陷入谷底，她忍不住替角色喊話：「真的好想回寶島！我的付出家人好像都沒有看到，但我也真的已經很努力了，翻開劇本都覺得好痛苦。」

何宜珊（左）在《寶島西米樂 守護》劇中離家出走，王盈凱搶包阻止。（台視提供）

何宜珊透露王盈凱是第一次被打巴掌，因此特地提前詢問對方想法：「你希望我真打嗎?」，但更讓王盈凱頭痛的是超長台詞與情緒連續輸出，他苦笑表示：「我現在真的只能先背詞，一切看導演怎麼安排。」

此外，為配合「2026 WBC 世界棒球經典賽」精彩賽事轉播，《寶島西米樂 守護》3月6日、3月9日及3月10日將順延至球賽轉播結束後接續播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法