娛樂 日韓

恭喜！桃色幸運草Z「忙內團員宣布嫁了」 佐佐木彩夏結婚高喊：沒懷孕

日本女團「桃色幸運草Z」最小團員佐佐木彩夏宣布結婚喜訊。（組合照，翻攝自IG）日本女團「桃色幸運草Z」最小團員佐佐木彩夏宣布結婚喜訊。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本女團「桃色幸運草Z」忙內團員嫁了！29歲女偶像佐佐木彩夏今（5日）在IG公開宣布結婚喜訊，透露已與圈外男友登記結婚，消息曝光後立刻引發粉絲關注。由於，佐佐木彩夏選在日本被稱為「最強開運日」的3月5日公布喜訊，也被視為別具意義。對於外界關心是否為「雙喜臨門」，佐佐木彩夏也透過日媒強調「沒有懷孕」。

佐佐木彩夏今在IG親自發文表示，雖然這是私事，但仍希望能與一直支持自己的粉絲分享即將迎來人生新階段的喜悅。團員也在官網送上祝福，隊長百田夏菜子開心以暱稱「阿玲」興奮獻祝福「恭喜結婚！」還把佐佐木彩夏最愛的食物「炸雞」融入祝福，俏皮表示希望未來的時光充滿愛、笑容與炸雞。

佐佐木彩夏表示婚後將持續演藝活動。（翻攝自IG）佐佐木彩夏表示婚後將持續演藝活動。（翻攝自IG）

據日媒報導，佐佐木彩夏的另一半為圈外人，兩人低調交往後決定攜手步入婚姻，並非因為懷孕而結婚。1996年出生的佐佐木彩夏今年6月將滿30歲，7歲就踏入演藝圈，是日本女團「桃色幸運草Z」年紀最小的忙內成員，她宣布婚訊後，大批粉絲湧入祝福，「要開酒慶祝」、「感動到哭」、「未來也會一直支持妳」，祝福聲不斷。

body

