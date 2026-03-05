《天機試煉場》季軍巫師吐心聲 李素彬人生大轉彎

〔記者鍾志均／綜合報導〕話題韓綜《天機試煉場》昨（5）播最終回，節目討論度一路飆高；拿下季軍的巫師李素彬，在節目落幕後透過社群平台吐露心聲，坦言這趟參賽旅程不只是一場競賽，更像是一次改變人生的冒險。

李素彬在《天機試煉場》拿下季軍。（Disney+提供）

李素彬表示，相當感謝觀眾一路以來的支持與鼓勵，「不管最後名次如何，對我來說，《天機試煉場》都是一段很珍貴的緣分。」坦言節目帶給自己的收穫，遠遠超過排名本身。

請繼續往下閱讀...

最讓李素彬感觸深刻的，是原本個性內向、甚至有社交恐懼的自己，竟在節目裡交到了朋友。她說，透過拍攝過程中的互動與磨合，讓她逐漸克服害怕與人接觸的心情，也學會更穩定地面對自己的內心。

李素彬開心在節目中交到了朋友。（Disney+提供）

「節目裡的每一刻，我都是用最真實的自己去面對。」李素彬回憶起當時的決定時表示，幾個月過去後再回頭看，她依然沒有任何後悔，「如果時間倒轉，我還是會做出一樣的選擇。」

她分享自己對「命運」的看法，認為人生中許多安排也許就是「宿命」的一部分，「如果那就是我的命運，我會謙虛的接受，也會努力守住自己。」同時她鼓勵大家，把自己放在最重要的位置，傾聽內心的聲音。李素彬最後向粉絲表達感謝，表示未來仍會以「神的弟子」身分生活，繼續相信神靈的指引。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法