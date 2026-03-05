自由電子報
娛樂 音樂

動力火車攜手派偉俊洗腦大麥克回來了！台灣尚勇挺「Team Taiwan」轟全壘打

派偉俊（左起）和動力火車顏志琳、尤秋興一起拍廣告嗑漢堡。（麥當勞提供）派偉俊（左起）和動力火車顏志琳、尤秋興一起拍廣告嗑漢堡。（麥當勞提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳演唱組合動力火車人氣旺，5月15至17日將在台北小巨蛋舉辦「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，3場門票全數完售，這幾天民眾則被顏志琳、尤秋興，攜手「小派」派偉俊演唱的麥當勞廣告曲洗腦，強力打響「大麥克」回歸的焦點話題。

另外雖然台灣隊今（5日）在世界棒球經典賽以0：3不敵澳洲，但全民還是持續支持「Team Taiwan」，麥當勞也會在比賽期間加碼推出「台灣尚勇！APP應援優惠」，台灣隊轟出越多全壘打，民眾優惠也越多，希望全民一起為台灣隊集氣加油。

動力火車攜手派偉俊（中）一起重新演繹「大麥克」廣告歌。（麥當勞提供）動力火車攜手派偉俊（中）一起重新演繹「大麥克」廣告歌。（麥當勞提供）

早在1999年，顏志琳和尤秋興就曾為麥當勞「麥香堡」（現名稱為大麥克）創造專屬口訣，「雙層純牛肉、獨特醬料加生菜、吉士洋蔥酸黃瓜、芝麻麵包蓋上去」，相隔27年，這次動力火車攜手小派共同演唱全新歌曲《大麥克點起來MAC it BEAT》，以新的活力重新演繹「大麥克」。

動力火車尤秋興（左）和顏志琳復刻過去造型拍廣告。（翻攝自IG）動力火車尤秋興（左）和顏志琳復刻過去造型拍廣告。（翻攝自IG）

為了這次拍廣告，動力火車還復刻早年造型，尤秋興難得又回歸「長髮飄逸」模樣，廣告台詞也結合他們人氣歌曲《忠孝東路走九遍》，笑問想吃大麥克，「忠孝東路有幾間」？

配合大麥克系列產品限期回歸，麥當勞APP將隨台灣棒球選手於小組賽期間加碼推出「台灣尚勇！APP應援優惠」，今天起至3月8日，依據當日台灣隊得分與全壘打次數，賽後隔日發放限時優惠券：台灣選手每擊出1支全壘打，即可獲得指定主餐現折10元；每得1分，即可獲得指定點心現折5元，全壘打支數與得分越多，優惠券折扣越多。

