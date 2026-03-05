自由電子報
影視圈集體焦慮 AI真人微短劇盛行演員飯碗不保

AI短劇《霍去病》僅花2天就完成，製作花費1.4萬台幣，創造5億播放量。（翻攝自微博）AI短劇《霍去病》僅花2天就完成，製作花費1.4萬台幣，創造5億播放量。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕T台近期傳出裁員消息，引起外界對傳統媒體面臨「AI冰河期」與經營危機的注意。AI對媒體產業的威脅與影響，也受到重視。中國近期「AI真人微短劇」流行，憑藉著高度逼真的視覺效果與情緒表達，且製作成本也大幅縮減，很多人認為這種情形對未來真人演員將造成極大衝擊。

近日「AI短劇恐怖谷效應」衝上熱搜，全長23分鐘的AI短劇《霍去病》製作成本僅3000元人民幣（約新台幣1.4萬元），製作時長2日，卻創下5億播放量；《苞米地後的新生》播放量也突破5千萬次，這些數字都讓影視從業者產生集體焦慮，也讓影視產業陷入前所未有的震盪。

《苞米地後的新生》播放量突破5千萬次。（翻攝自微博）《苞米地後的新生》播放量突破5千萬次。（翻攝自微博）

「AI真人微短劇」是利用人工智慧生成演員形象與表演的嶄新影視形式，擺脫了傳統AI劇的虛擬漫畫感，還能高度打造真人外型與細微表情，許多AI劇中的角色已經進步到連皺眉、流淚都自然細膩。

「AI真人微短劇」能高度打造真人外型與細微表情。（翻攝自微博）「AI真人微短劇」能高度打造真人外型與細微表情。（翻攝自微博）

中國目前AI真人微短劇更進步到規模化發展階段，形成「低成本、高流量」的巨大衝擊，部分資深經紀人指出，這代表大量演員恐面臨「無戲可拍」窘境。更可怕的是，已經擁有廣大粉絲基礎的大咖演員不會受到影響，但對於綠葉演員，戲約縮減已經是擺在眼前的事實。

雖然目前AI在傳遞「深層情感」上還略顯生澀，仍存在機械化缺點，但進化速度極快，已引起行業震盪。

