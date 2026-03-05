（影）長澤雅美被鬼娃嚇崩潰！日版《安娜貝爾》票房暴衝18億

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本國民女神長澤雅美這次不談戀愛、喜劇，卻被一個「娃娃」嚇到崩潰！她主演的恐怖話題新片《鬼娃娃》在日本上映後，憑藉詭譎氣氛與層層反轉劇情掀起討論熱潮，票房衝破18億日幣（約台幣3.6億元），不少觀眾更形容它是「日版安娜貝爾」。

《鬼娃娃》小禮跟導演矢口史靖（左）及長澤雅美出席上海國際電影節。（翻攝自官方X）

《鬼娃娃》由矢口史靖執導，過去他以《水男孩》、《搖擺女孩》等青春喜劇聞名，這回卻大膽跨界拍起驚悚片。有趣的是，導演一開始還刻意「隱姓埋名」寫劇本，擔心大家看到他的名字就以為結局會走搞笑或溫馨路線。

他笑說當時用筆名「片桐」把劇本拿給劇組看，還在會議上大力稱讚「片桐先生是個很優秀的年輕編劇」，直到企劃逐漸成形才坦白：「其實那個人就是我。」這部恐怖故事的靈感，來自導演曾聽說有人把寵物做成標本來撫慰失去的悲傷。他因此開始思考：「如果有人因為失去孩子，而把人偶當作替代品，會發生什麼事？」

片中長澤雅美與瀨戶康史飾演一對夫妻，因為失去女兒而陷入悲痛。某天她在骨董市集看到一個與亡女極為相似的人偶，於是把娃娃帶回家並當成孩子般照顧。不料多年後，小女兒發現這個被丟在雜物間的人偶，並把它當作新玩伴。從此家中怪事連連，娃娃彷彿有自己的意志，不論被丟掉多少次都會再次出現，逐漸侵蝕整個家庭。

《鬼娃娃》全家福。（翻攝自官方X）

片中最讓人毛骨悚然的存在是兩位童星；飾演姊妹的本田都都花與池村碧彩聯手把恐怖氛圍拉到極致。尤其小女兒與人偶形影不離，不只對娃娃說悄悄話，還照著指示畫出詭異塗鴉，讓長澤雅美在戲裡嚇得不斷想把娃娃丟進垃圾車。

不過戲外氣氛卻完全不同；池村碧彩其實是個超級愛撒嬌的小女孩，她曾在音樂劇《SPY×FAMILY間諜家家酒》演出安妮亞。拍攝《鬼娃娃》時，她看到長澤雅美本人還忍不住直呼：「妳真的超級漂亮！」

長澤雅美也坦言，電影能拍出這麼多令人印象深刻的場面，很大功勞來自兩位童星的投入演出。導演更表示，兩人的真誠表演激發了她強烈的母性，不論是抱著孩子的瞬間，或是面對危機時的保護本能，都讓觀眾看到一個全新的長澤雅美。

《鬼娃娃》將於3月6日在台上映。