馬思純親口認分手 掰了渣男前任網友狂放鞭炮

金馬影后馬思純（左）親口證實和樂團「盤尼西林」主唱張哲軒分手。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星馬思純曾憑電影《七月與安生》與周冬雨共同奪下2016年金馬獎，「雙蛋黃影后」的結果也成為影壇經典時刻之一。2021年馬思純證實與樂團「盤尼西林」主唱張哲軒交往，當時不少網友直呼是「影后配渣男」的離奇組合。

近日馬思純在Podcast節目中親口證實兩人已經分手，目前恢復單身。消息一出，「馬思純張哲軒分手」立刻在今（5）日衝上熱搜第一名。

張哲軒過去曾被炮友爆料私生活混亂，不僅愛玩一夜情，甚至被指不愛戴保險套，引發不少爭議。

馬思純坦言自己過去是個戀愛腦。（翻攝自IG）

最近馬思純登上壹心娛樂創辦人兼CEO、知名經紀人楊天真主持的Podcast節目，她坦言自己過去是個「百分之百的戀愛腦」，但現在已經長大了，「很享受自己的單身狀態」。

馬思純也表示，不想再花很多能量改變自己去迎合別人。當楊天真問到未來戀愛是否會以結婚為前提時，她坦言現在的態度是「隨便」，不強求，也不會隨便談戀愛。

馬思純露2025年的事業帶給她許多滿足感與成就感。（翻攝自IG）

她直言：「我並沒有說我沒有感情就受不了。」並透露2025年的事業帶給她許多滿足感與成就感，因此不覺得一定要有人陪伴才算完整人生。

馬思純也說，如果能重新選擇，絕對不會再答應「我們就在一起一兩年就散」。她似乎已經學會不再一頭熱。至於未來對象條件，她希望對方善良、穩重，而且一開始就值得信任。

分手消息曝光後，不少網友紛紛拍手叫好，留言表示：「終於脫離苦海」、「放煙火放鞭炮」。

