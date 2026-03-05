《科學新娘！》開片日空降全台新片冠軍 「必看大銀幕」理由曝光

《科學新娘！》在台上映首日勇奪開片日新片票房冠軍。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由奧斯卡準影后潔西伯克利、「蝙蝠俠」男神克里斯汀貝爾聯手主演的新片《科學新娘！》，昨（4日）在台上映首日氣勢如虹，勇奪開片日新片票房冠軍，更是繼近期橫掃全球多項大獎的《哈姆奈特》後，再創潔西伯克利主演作品在台開片票房新高。

片中潔西挑戰從影以來最困難的演出「一人分飾三角」，分別飾演「應召女郎艾妲」、「科學怪人的新娘」以及「原作者瑪麗雪萊」三個重要角色，從角色層次到情緒爆發全面突破，被影迷盛讚為她從影以來的演技巔峰之作。

請繼續往下閱讀...

潔西形容艾妲「非常聰明、頑強，性情像炸藥般暴烈」，而當艾妲死而復生化為科學新娘後，「她想要有一段完整的愛情，同時也渴望和世界建立關係」。電影更打破第四面牆，將《科學怪人》原著作者瑪麗雪萊帶入劇情，為整個故事注入創作者視角。

潔西以截然不同的肢體語言與情緒狀態精準切換，三個角色從壓抑到覺醒、從麻木到燃燒，展現從影以來最大膽也最全面的演技突破。此外，電影以影壇極高規格IMAX特製拍攝，IMAX全片幅畫面多達72分鐘，大幅增加觀眾垂直視野，沉浸感直衝破表，使得IMAX成為必看版本，也是帶動票房的重要關鍵。

《科學新娘！》已於全台上映，包括2D、IMAX、Atmos、Dolby Cinema版同步上映中。

重溫本報專訪

克里斯汀貝爾：

潔西伯克利 x 導演瑪姬葛倫霍：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法