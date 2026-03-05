蒼井優消失多年終於現身 41歲近距離特寫震撼粉絲

出道27年的蒼井優久違現身拍攝廣告，成為日本演藝圈大事。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕幾乎完全息影的日本女神蒼井優竟然為了保養品牌，在廣告中出現。由於品牌迎來70週年，好不容易請來在家相夫教子的蒼井優重現在鏡頭前，拍攝形象廣告，完美演繹日本人長期追求的「透明感」。

出道27年的蒼井優久違現身拍攝廣告，成為日本演藝圈大事，從形象廣告中，許多人對蒼井優零修片、零整形的原生膚質感到驚艷。41歲的她，大膽讓鏡頭直接推進到臉部特寫，毛孔、細紋在自然光下，呈現出乾淨細緻。

日本保養品牌迎來70週年，請來在家相夫教子的蒼井優拍攝形象廣告。（翻攝自X）

沒有刻意逆齡，蒼井優在鏡頭中卻自然年輕，超級好的狀態，成為非常難得的存在。

蒼井優1999年從音樂劇《Annie》出道，低調的她沒有社群帳號，更被稱為「森林系」女孩，也是「文青空靈」象徵，不過蒼井優本人對這些標籤從未驕傲自滿。韓流天王GD曾經公開透露自己收藏蒼井優的海報，更打趣說是他的「女朋友」；台灣男神許光漢也對她盛讚，直呼蒼井優就是他的理想型。

蒼井優是GD、許光漢等大咖男神心目中的理想型。（翻攝自X）

2019年蒼井優與搞笑團體「南海甜心」成員山里亮太結婚，兩人僅交往兩個月即閃婚，當時蒼井優說愛上山里亮太的原因是「他打開冰箱會馬上關門」，結婚時甚至都沒有買婚戒。2022年蒼井優升格為人母，有了女兒之後，她身上平靜與自信之美更顯得光彩奪目。

2019年蒼井優（右）與搞笑團體「南海甜心」成員山里亮太結婚。（本報資料照）

