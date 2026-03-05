自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

資深玉女歌手出道30年 凍齡成這樣最新動向曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕凍齡玉女歌手梁詠琪出道滿30周年，她再次迎來事業新挑戰，將主演改編自韓國作家趙南柱暢銷小說《82年生的金智英》的舞台劇《我們成為的她》，並首度挑戰全國語對白演出，該劇預計7月14日至26日在上海話劇藝術中心藝術劇院公演。

梁詠琪出道30周年挑戰舞台劇《我們成為的她》。（得意志提供）梁詠琪出道30周年挑戰舞台劇《我們成為的她》。（得意志提供）

《82年生的金智英》自出版以來便成為亞洲最具話題性的女性文學之一。小說以記錄當代韓國女性真實生活為出發點，透過女主角金智英從童年、求學到婚育的人生歷程，呈現那些在社會中被視為理所當然、卻長期存在的女性處境與壓力。作品並未以戲劇化情節取勝，而是透過日常生活中的細節，揭示女性面對的「日常之痛」。

原著出版後迅速登上暢銷榜，在韓國銷量突破百萬冊，並被翻譯成中文、日文、泰文、英文與法文等至少16種語言，掀起跨越國界的社會討論。2019年更被改編成同名電影《82年生的金智英》，由鄭有美與孔劉主演，累計觀影人次超過367萬，再度推高作品影響力。

凍齡玉女梁詠琪。（得意志提供）凍齡玉女梁詠琪。（得意志提供）

今年適逢梁詠琪入行30周年，她選擇以舞台劇迎接新的里程碑。梁詠琪表示，自己過去雖曾參與舞台劇演出，但這次的劇種與以往不同，在情感表達上是一大挑戰，「和導演司徒慧焯深入聊過幾次後，我非常喜歡這個劇本和角色，這是一部為現代女性而演的作品。」

梁詠琪也透露，自己早在電影上映時就看過《82年生的金智英》，當時就深受觸動，「金智英的故事是很多現代女性的縮影，她們在事業與家庭之間承受著社會價值帶來的壓力。很多看似平常的生活日常，其實都是無處不在的壓力來源，很榮幸能有機會演出話劇版本。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中