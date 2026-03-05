資深玉女歌手出道30年 凍齡成這樣最新動向曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕凍齡玉女歌手梁詠琪出道滿30周年，她再次迎來事業新挑戰，將主演改編自韓國作家趙南柱暢銷小說《82年生的金智英》的舞台劇《我們成為的她》，並首度挑戰全國語對白演出，該劇預計7月14日至26日在上海話劇藝術中心藝術劇院公演。

梁詠琪出道30周年挑戰舞台劇《我們成為的她》。（得意志提供）

《82年生的金智英》自出版以來便成為亞洲最具話題性的女性文學之一。小說以記錄當代韓國女性真實生活為出發點，透過女主角金智英從童年、求學到婚育的人生歷程，呈現那些在社會中被視為理所當然、卻長期存在的女性處境與壓力。作品並未以戲劇化情節取勝，而是透過日常生活中的細節，揭示女性面對的「日常之痛」。

原著出版後迅速登上暢銷榜，在韓國銷量突破百萬冊，並被翻譯成中文、日文、泰文、英文與法文等至少16種語言，掀起跨越國界的社會討論。2019年更被改編成同名電影《82年生的金智英》，由鄭有美與孔劉主演，累計觀影人次超過367萬，再度推高作品影響力。

凍齡玉女梁詠琪。（得意志提供）

今年適逢梁詠琪入行30周年，她選擇以舞台劇迎接新的里程碑。梁詠琪表示，自己過去雖曾參與舞台劇演出，但這次的劇種與以往不同，在情感表達上是一大挑戰，「和導演司徒慧焯深入聊過幾次後，我非常喜歡這個劇本和角色，這是一部為現代女性而演的作品。」

梁詠琪也透露，自己早在電影上映時就看過《82年生的金智英》，當時就深受觸動，「金智英的故事是很多現代女性的縮影，她們在事業與家庭之間承受著社會價值帶來的壓力。很多看似平常的生活日常，其實都是無處不在的壓力來源，很榮幸能有機會演出話劇版本。」

