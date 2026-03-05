驚蟄一到好運炸開 5生肖桃花、偏財運旺翻

古人認為從驚蟄開始，天氣回暖，大地萬物逐漸甦醒。（市府提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（5）日是24節氣當中的「驚蟄」，從字面意思來看，驚蟄代表春雷乍響，驚醒冬眠的昆蟲。古人認為從驚蟄開始，天氣回暖，大地萬物逐漸甦醒。命理專家指出，2026丙午火馬年充滿「變動」能量，如今降雨增加、氣溫回暖、萬物生長，對於生肖運勢也會有所影響，其中有5個生肖將隨著春雷乍響，桃花與偏財運像爆發一樣噴發，究竟是哪些生肖？一起來看看。

▲第1名 虎

屬虎的人在驚蟄前後，成為聚光燈下的焦點。除了收穫名氣、人氣之外，前世的天賦與技能也將回歸，因此學習力、靈感、敏銳度都會同步變得靈敏。感情部分，桃花朵朵開放，容易遇到靈魂伴侶。須注意對方是否言行合一，因為桃花盛放，裏頭也有不少爛桃花。財運部分，正、偏、橫財皆旺，必須小心不要亂簽字、匯款、借錢給別人。

▲第2名 羊

屬羊的人這段期間貴人運很好，人緣也轉好。人脈、協調能力、談判能力容易被他人看見，如果身邊有家人、朋友產生矛盾，屬羊的人很適合出面當和事佬；若是自身與其他人有矛盾，也會在這個時候和解。好人緣能替事業、工作、財運、升官都有機會，單身的人有可能在工作場合遇到「對的人」，感覺有幸運之神正眷顧著你。

▲第3名 狗

屬狗的人在驚蟄前後，靈感變得強烈，加上幸運星籠罩，自身能力、家運都會被帶旺。有貴人出現，這名貴人來自熟人圈，在貴人提攜下，客源回流，財運也跟著增加。適合整理帳務、規劃保險、置產，從事餐飲、居家照護方面職業的人感受更強烈。感情部分，對於想穩定下來、想成家的人，能找到伴侶的機會增加，切記不要用情緒測試對方。

▲第4名 馬

屬馬的人在這段期間直覺超準，容易看穿局勢，適合制定策略。桃花運很強，吸引力彷彿開掛般，吸引許多人到你身邊，要注意不要疑神疑鬼，信任感是感情的基礎，若有爭執盡量透過溝通的方式了解對方想法，不要進行冷暴力，否則一手好牌容易打壞。把握這段時間，有聲名遠播、翻身的好機會，一切都心想事成。

▲第5名 鼠

屬鼠的人在驚蟄前後，容易成為團體中的領導者，不但事業財旺，只要穩住陣腳，無論外界如何動盪，都能穩穩賺錢。感情當中要腳踏實地，不要生悶氣，有話就要說出來。特別要小心的是，身邊可能會出現小人，慎防。

☆民俗說法僅供參考☆

