娛樂 音樂

林琇琪不敢搭飛機 吳俊宏出招碰壁尷尬了

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳俊宏、林琇琪日前合體前往新加坡開唱，相隔3年再度登上獅城舞台，適逢元宵佳節，兩人受邀參與新加坡韮菜芭城隍廟「歡樂鬧元宵演唱會」，在近千名粉絲面前熱力開唱。

吳俊宏攜手林琇琪在新加坡開唱。（豪記唱片提供）吳俊宏攜手林琇琪在新加坡開唱。（豪記唱片提供）

林琇琪身穿開衩禮服大秀美腿，吳俊宏電眼放送魅力，讓現場粉絲嗨翻天，更紛紛送上紅包，形成「紅包雨」，兩人一晚收到超過上百個紅包，直呼「拿到手軟」。馬年開春，林琇琪自創的招財秘笈似乎奏效，大年初一一路忙到元宵幾乎沒有休息，天天都有演出進帳。吳俊宏笑虧她根本是「招財貓」，打趣說：「我要緊黏著她，沾滿滿的財運！」

當晚演出星光熠熠，封號「小王子」的吳俊宏帶來《重出江湖》、《英雄好漢》等歌曲，林琇琪則演唱《好運連連》、《愛我你甘敢》，兩人還合唱經典K歌《舊情再相逢》、《水水點胭脂》等金曲，掀起一波又一波高潮，尖叫聲此起彼落。除了歌聲炒熱氣氛，台下觀眾更熱情送上紅包，讓兩人驚喜不已。

提到搭飛機的趣事，吳俊宏透露，上次帶林琇琪出國時，她是第一次搭飛機，他故意嚇她說機艙警示聲若連響兩次代表緊急狀況，讓她一路緊張不已。這回他又想故技重施，沒想到林琇琪已經淡定許多。林琇琪笑說自己其實仍會緊張，一上飛機就點酒催眠自己入睡。她也反過來開玩笑說：「坐飛機只要帶身分證就好。」讓吳俊宏差點相信。

吳俊宏坦言自己神經比較大條，以往出國都有經紀人打理行程，這次經紀人提前飛到新加坡，變成只有他和林琇琪同行，「一路上反而是她在照顧我。」

吳俊宏與林琇琪到新加坡演出。（豪記唱片提供）吳俊宏與林琇琪到新加坡演出。（豪記唱片提供）

近年事業運勢看漲的林琇琪，自2023年加入豪記唱片後人氣迅速攀升，憑藉《愛我你甘敢》在網路突破千萬點閱，短短三年演出邀約已超過500場，檔期甚至排到明年2月。她分享今年過年從除夕一路唱到元宵，期間收到粉絲超過50包紅包，創下個人紀錄，「馬年一開始就大滿載，希望未來演藝之路能一路馬不停蹄。」

至於財運同樣開紅盤的吳俊宏，透露自己經營的「阿宏飯湯店」過年期間也沒有休息，每天工作超過12小時，累到回家倒頭就睡。他笑說年後計畫帶全家出遊放鬆，也希望今年能順利展店，目標開設第三家分店，同時還許下願望，希望能再添個寶寶，「今年會非常努力做人！」

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

