蔡瑞雪遭傳「雪地親密片」.....不忍了揭露同行友人身份

蔡瑞雪（中）特別po出這次北海道滑雪同行友人的合照。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕被封為「北一女神」蔡瑞雪近日捲入婚外情風波，被爆與已婚的《GQ》編輯長KOL「那個凱文」互動親暱，引發外界關注。她今出面澄清表示兩人是經朋友介紹認識，強調僅為一般朋友關係。但網路上瘋傳兩人一同滑雪的親密影片，使事件再度延燒。蔡瑞雪隨即透過聲明與友人說明，否認有任何親密行為，並嚴正駁斥網傳影片內容與她無關。

然而有網友聲稱握有兩人一起滑雪的親暱影片，對此蔡瑞雪透過「青禾文創」執行長再度回應，指出近日在Threads上流傳的滑雪影片，經查證後確認與本人無關，「影片中的人物並非蔡瑞雪，相關揣測純屬網友自行聯想。」並進一步表示，她並未與王先生（也就是那個凱文）一同滑雪，特此澄清。

蔡瑞雪分享跟教練滑雪照片，切割「那個凱文」。（翻攝自IG）

蔡瑞雪還分享滑雪照片，強調全程與教練同行，並公開同行友人，包括擁有超過28萬追蹤的健身教練Evan，以及單板教練與幫忙拍攝的朋友，還分享大夥兒在民宿下廚畫面。

至於有報導指她與「那個凱文」深夜在酒吧約會、甚至甜蜜接吻，她也在限時動態再次否認，強調「本人並未與王先生於WTNC、ONCOR等地有任何當眾接吻之行為」，盼外界勿再以訛傳訛。

