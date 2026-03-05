自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

天后宇多田光唱進《櫻桃小丸子》 全新片尾粉絲嗨爆

由攝影師Takay操刀拍攝的宇多田光全新形象照也跟著曝光。（翻攝自X）由攝影師Takay操刀拍攝的宇多田光全新形象照也跟著曝光。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本經典動漫《櫻桃小丸子》迎來天后！官方宣布日本天后宇多田光再度為動畫獻聲，全新歌曲《パッパパラダイス》（Pappa Paradise）確定成為《櫻桃小丸子》全新片尾曲。消息一出，許多歌迷都相當驚喜，直呼「太棒了！」

《櫻桃小丸子》播出至今已經更換過12首片尾曲，皆由不同歌手接棒演唱。這次節目製作單位主動邀請宇多田光合作，為動漫迷與歌迷帶來驚喜。

新歌《パッパパラダイス》由宇多田光一手包辦詞曲。（翻攝自X）新歌《パッパパラダイス》由宇多田光一手包辦詞曲。（翻攝自X）

新歌《パッパパラダイス》將於3月29日播出的春季特別節目「櫻花盛開、祝大家幸福！春季1小時特別篇」首度作為片尾曲登場。這首歌由宇多田光一手包辦作詞、作曲，既保有她的個人風格，同時也貼近《櫻桃小丸子》詼諧有趣的生活氛圍。

製作單位透露，《パッパパラダイス》以「正向、明亮節奏」為概念，希望能讓人感受到期待明天來臨的心情。配合宇多田光打造的片尾曲，官方也同步公開宇多田光與小丸子的全新聯名插畫，畫面中小丸子與宇多田光同時回頭，眼神靈動堅定，相當吸睛。

官方同步公開宇多田光（右）與小丸子的全新聯名插畫。（翻攝自X）官方同步公開宇多田光（右）與小丸子的全新聯名插畫。（翻攝自X）

節目製作人竹枝義典表示，《櫻桃小丸子》今年邁入開播第36年，希望透過新的片尾曲為作品注入新活力，「請大家期待春季1小時特別節目播出，也希望新的片尾曲能繼續陪伴大家。」至於《パッパパラダイス》的正式發行資訊，官方表示將於之後另行公布。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中