天后宇多田光唱進《櫻桃小丸子》 全新片尾粉絲嗨爆

由攝影師Takay操刀拍攝的宇多田光全新形象照也跟著曝光。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本經典動漫《櫻桃小丸子》迎來天后！官方宣布日本天后宇多田光再度為動畫獻聲，全新歌曲《パッパパラダイス》（Pappa Paradise）確定成為《櫻桃小丸子》全新片尾曲。消息一出，許多歌迷都相當驚喜，直呼「太棒了！」

《櫻桃小丸子》播出至今已經更換過12首片尾曲，皆由不同歌手接棒演唱。這次節目製作單位主動邀請宇多田光合作，為動漫迷與歌迷帶來驚喜。

新歌《パッパパラダイス》由宇多田光一手包辦詞曲。（翻攝自X）

新歌《パッパパラダイス》將於3月29日播出的春季特別節目「櫻花盛開、祝大家幸福！春季1小時特別篇」首度作為片尾曲登場。這首歌由宇多田光一手包辦作詞、作曲，既保有她的個人風格，同時也貼近《櫻桃小丸子》詼諧有趣的生活氛圍。

製作單位透露，《パッパパラダイス》以「正向、明亮節奏」為概念，希望能讓人感受到期待明天來臨的心情。配合宇多田光打造的片尾曲，官方也同步公開宇多田光與小丸子的全新聯名插畫，畫面中小丸子與宇多田光同時回頭，眼神靈動堅定，相當吸睛。

官方同步公開宇多田光（右）與小丸子的全新聯名插畫。（翻攝自X）

節目製作人竹枝義典表示，《櫻桃小丸子》今年邁入開播第36年，希望透過新的片尾曲為作品注入新活力，「請大家期待春季1小時特別節目播出，也希望新的片尾曲能繼續陪伴大家。」至於《パッパパラダイス》的正式發行資訊，官方表示將於之後另行公布。

