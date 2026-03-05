自由電子報
轉型正義油罐車開到日本！賈永婕登日雜誌 228、林宅血案全收錄

台北101董事長賈永婕自涉及電影「世紀血案」爭議後，開始進行一系列「民主補課」，被網友封為「轉型正義油罐車」。（翻攝自臉書）台北101董事長賈永婕自涉及電影「世紀血案」爭議後，開始進行一系列「民主補課」，被網友封為「轉型正義油罐車」。（翻攝自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕台北101董事長賈永婕自涉及電影「世紀血案」爭議後，開始進行一系列「民主補課」，被網友封為「轉型正義油罐車」。日本學者小笠原欣幸日前在臉書撰文探討賈永婕身上看到「轉型正義」跨出同溫層的契機，該貼文在修改後，登上日本知名雜誌《東洋經濟》，日本讀者不僅能認識這位台北101董座，也能從中了解台灣戒嚴時期發生的悲劇事件。

賈永婕登上日本知名雜誌《東洋經濟》。（取自《東洋經濟》）賈永婕登上日本知名雜誌《東洋經濟》。（取自《東洋經濟》）

小笠原欣幸日前在臉書發文表示，賈永婕近日言行，正好為台灣轉型正義如何跨越社會鴻溝、觸及廣泛受眾，提供了深刻的教訓。首先，他認為轉型正義的討論應避免與抨擊國民黨直接掛鉤。其次，不應在選舉的目的下討論轉型正義。

小笠原欣幸今日再度於臉書發文表示，先前發表的文章，經過修改並且補充後，目前已在《東洋經濟》上刊出，文章中正面探討賈永婕所扮演的角色，也算是首次向日本讀者介紹賈永婕。

在該文章中，小笠原欣幸提到了228事件，並且介紹了林宅血案，以及為何根據此事件改編的電影會引發爭議。同時也提到，賈永婕因為先前不了解這起事件，發言引發爭議，甚至遭批評，但在後來事件迎來轉變，最後也探討了「轉型正義」之所以難以跨出同溫層的原因。

小笠原欣幸曾提出建議表示，倡議歷史正義可以成為推動民主政治進步的動力，但也可能加劇反對者的警惕，成為阻礙。繼續進行挖掘和整理威權政權時期的文件、收集口述歷史資料並隨時提供想查閱的人等看似平凡工作的累積，最終或許能更接近社會共識。

