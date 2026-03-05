自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

胡瓜高空挑戰拚老命體力透支！王中皇「魔性笑聲」洗腦網友

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜YouTube頻道《下面一位》最新一集找來王中皇和李興文，原以為是要好好的泡咖啡聊天，結果是要一起挑戰高空關卡，三個加起來快兩百歲的男人，在半空中拚膽量，考驗老兵們的體力是否還依舊在線。

王中皇、胡瓜、李興文合體高空挑戰。（下面一位提供）王中皇、胡瓜、李興文合體高空挑戰。（下面一位提供）

王中皇自爆當年是金門海龍蛙兵，結訓後還繼續擔任教官；李興文則因演出《報告班長》成為經典軍人代表人物，胡瓜一聽立刻認學長，自豪表示自己是陸戰隊457梯，現場瞬間變成軍中學長學弟認親大會。

三人回憶當年抽籤當兵的刺激過程，李興文笑說抽到陸戰隊時「不是鼓掌，是放炮慶祝少一個名額」，王中皇則透露自己當年想裝近視躲挑兵，沒想到還是被選去蛙兵單位，軍旅往事講得比關卡還熱血。

到了要挑戰關卡，三人上到高空木樁，畫風瞬間變調，第一步踏出去三個人全停格，胡瓜站在半空中忍不住喊：「為什麼不把它鋸平一點！」嘴上逞強說不怕，手卻緊抓安全繩不放，即便緊張還是鼓起勇氣完成挑戰，令人佩服。

而魔王關卡「碰球挑戰」，李興文卡在圓盤，苦笑喊「真的站不起來」，王中皇則慢慢蹲、慢慢撐，最後硬是挺直身體碰到球，全場歡呼，他還順勢喊出新年願望「立馬興旺發！」氣勢滿滿。胡瓜在底下看得又佩服又後悔，直呼今天根本是被騙來挑戰體能極限。

胡瓜笑說拍YT根本像在拚老命。（下面一位提供）胡瓜笑說拍YT根本像在拚老命。（下面一位提供）

完成挑戰結束後，三人坐下從軍旅聊到演藝人生。王中皇坦言因為演反派太成功，女兒小時候一度不願意讓他送上學，怕被同學說爸爸是壞人；李興文則笑說觀眾看到他就想立正，角色形象成了標誌。胡瓜最後自我打氣表示，65歲還能站上高空，就是對自己最大的交代，也笑說「心臟應該更強了，下面一位的錄影真的都在拚老命！」而王中皇的魔性笑聲也成為網友們的關注焦點，還有不少人直呼是特別來聽他笑的。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中