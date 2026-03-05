胡瓜高空挑戰拚老命體力透支！王中皇「魔性笑聲」洗腦網友

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜YouTube頻道《下面一位》最新一集找來王中皇和李興文，原以為是要好好的泡咖啡聊天，結果是要一起挑戰高空關卡，三個加起來快兩百歲的男人，在半空中拚膽量，考驗老兵們的體力是否還依舊在線。

王中皇、胡瓜、李興文合體高空挑戰。（下面一位提供）

王中皇自爆當年是金門海龍蛙兵，結訓後還繼續擔任教官；李興文則因演出《報告班長》成為經典軍人代表人物，胡瓜一聽立刻認學長，自豪表示自己是陸戰隊457梯，現場瞬間變成軍中學長學弟認親大會。

請繼續往下閱讀...

三人回憶當年抽籤當兵的刺激過程，李興文笑說抽到陸戰隊時「不是鼓掌，是放炮慶祝少一個名額」，王中皇則透露自己當年想裝近視躲挑兵，沒想到還是被選去蛙兵單位，軍旅往事講得比關卡還熱血。

到了要挑戰關卡，三人上到高空木樁，畫風瞬間變調，第一步踏出去三個人全停格，胡瓜站在半空中忍不住喊：「為什麼不把它鋸平一點！」嘴上逞強說不怕，手卻緊抓安全繩不放，即便緊張還是鼓起勇氣完成挑戰，令人佩服。

而魔王關卡「碰球挑戰」，李興文卡在圓盤，苦笑喊「真的站不起來」，王中皇則慢慢蹲、慢慢撐，最後硬是挺直身體碰到球，全場歡呼，他還順勢喊出新年願望「立馬興旺發！」氣勢滿滿。胡瓜在底下看得又佩服又後悔，直呼今天根本是被騙來挑戰體能極限。

胡瓜笑說拍YT根本像在拚老命。（下面一位提供）

完成挑戰結束後，三人坐下從軍旅聊到演藝人生。王中皇坦言因為演反派太成功，女兒小時候一度不願意讓他送上學，怕被同學說爸爸是壞人；李興文則笑說觀眾看到他就想立正，角色形象成了標誌。胡瓜最後自我打氣表示，65歲還能站上高空，就是對自己最大的交代，也笑說「心臟應該更強了，下面一位的錄影真的都在拚老命！」而王中皇的魔性笑聲也成為網友們的關注焦點，還有不少人直呼是特別來聽他笑的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法