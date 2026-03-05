鏟肉6KG不瘦胸！「混血女神」鄭芯恩揭密「黃豆粉豐胸法」：喝到攪不開也要變大

鄭芯恩擔任內衣代言人。（思薇爾提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕台德混血女神鄭芯恩成為本土內衣品牌40週年代言人，今（5日）出席記者會，過去在螢幕上總是以清純女學生形象示人的她，私下其實是個豹紋控、歐美辣妹風愛好者，但礙於經紀人「嚴格控管」，以前只要照片露出一點事業線，通通會被修圖修掉。如今代言入袋，經紀人終於大發慈悲「解除封印」，讓她大方展現凹凸有致的好身材。

鄭芯恩遠赴巴黎拍內衣廣告。（思薇爾提供）

這次為了廣告遠赴法國拍攝，鄭芯恩不僅在浪漫美景中度過難忘生日，還收到了廠商準備的驚喜蛋糕。不過，最讓大家驚艷的是她「視覺升級」的上圍，她坦言瘦了6公斤後，罩杯其實有稍微縮水，但全靠代言內衣的神級集中效果：「內衣集中效果真的很好，讓我看起來很豐滿，穿起來更有自信。」

請繼續往下閱讀...

鄭芯恩擔任思薇爾40週年代言人。（思薇爾提供）

談到保養美胸，鄭芯恩自曝是「豐胸狂熱份子」，小時候為了長大，各種偏方都試過，她回憶：「有陣子流行黃豆粉，我就每天狂喝黃豆粉拌牛奶，倒到黃豆粉根本攪不開，很激烈地希望自己豐滿一點。」她還狂灌青木瓜飲和蜂王乳，甚至連最近流行的豐胸果凍都想買來試試。

鄭芯恩擔任思薇爾40週年代言人。（思薇爾提供）

為了這場代言，鄭芯恩花半年狠鏟6公斤，靠著每天嚴格秤重攝取大量蛋白質、戒掉心愛的珍奶與甜食，搭配重訓與瑜伽，才換來48公斤的完美體態。以前連乳液都懶得擦的她，現在不僅勤保養胸部肌膚，還必做兩步驟：擦乳液、全身雷射除毛，力求在鏡頭前「無瑕」登場。

提到前輩周曉涵曾創下連續代言10年的紀錄，鄭芯恩眼冒愛心表示那是她的終極夢想：「如果有的話真的是會非常棒，可以代言十年不簡單，所以真的很希望能有這個機會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法