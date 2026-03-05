自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鏟肉6KG不瘦胸！「混血女神」鄭芯恩揭密「黃豆粉豐胸法」：喝到攪不開也要變大

鄭芯恩擔任內衣代言人。（思薇爾提供）鄭芯恩擔任內衣代言人。（思薇爾提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕台德混血女神鄭芯恩成為本土內衣品牌40週年代言人，今（5日）出席記者會，過去在螢幕上總是以清純女學生形象示人的她，私下其實是個豹紋控、歐美辣妹風愛好者，但礙於經紀人「嚴格控管」，以前只要照片露出一點事業線，通通會被修圖修掉。如今代言入袋，經紀人終於大發慈悲「解除封印」，讓她大方展現凹凸有致的好身材。

鄭芯恩遠赴巴黎拍內衣廣告。（思薇爾提供）鄭芯恩遠赴巴黎拍內衣廣告。（思薇爾提供）

這次為了廣告遠赴法國拍攝，鄭芯恩不僅在浪漫美景中度過難忘生日，還收到了廠商準備的驚喜蛋糕。不過，最讓大家驚艷的是她「視覺升級」的上圍，她坦言瘦了6公斤後，罩杯其實有稍微縮水，但全靠代言內衣的神級集中效果：「內衣集中效果真的很好，讓我看起來很豐滿，穿起來更有自信。」

鄭芯恩擔任思薇爾40週年代言人。（思薇爾提供）鄭芯恩擔任思薇爾40週年代言人。（思薇爾提供）

談到保養美胸，鄭芯恩自曝是「豐胸狂熱份子」，小時候為了長大，各種偏方都試過，她回憶：「有陣子流行黃豆粉，我就每天狂喝黃豆粉拌牛奶，倒到黃豆粉根本攪不開，很激烈地希望自己豐滿一點。」她還狂灌青木瓜飲和蜂王乳，甚至連最近流行的豐胸果凍都想買來試試。

鄭芯恩擔任思薇爾40週年代言人。（思薇爾提供）鄭芯恩擔任思薇爾40週年代言人。（思薇爾提供）

為了這場代言，鄭芯恩花半年狠鏟6公斤，靠著每天嚴格秤重攝取大量蛋白質、戒掉心愛的珍奶與甜食，搭配重訓與瑜伽，才換來48公斤的完美體態。以前連乳液都懶得擦的她，現在不僅勤保養胸部肌膚，還必做兩步驟：擦乳液、全身雷射除毛，力求在鏡頭前「無瑕」登場。

提到前輩周曉涵曾創下連續代言10年的紀錄，鄭芯恩眼冒愛心表示那是她的終極夢想：「如果有的話真的是會非常棒，可以代言十年不簡單，所以真的很希望能有這個機會。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中