胡瓜現身WBC應援！身後竟坐「結印哥」玄學守護台灣隊

胡瓜現身東京巨蛋應援台灣隊。

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事今（5）日於東京巨蛋點燃戰火，台灣隊首戰對上澳洲，看台區除了滿滿的國旗與加油聲，更出現了令台灣球迷驚喜的「跨界夢幻聯動」！綜藝天王胡瓜錄製個人頻道《下面一位》，親自現身球場帶領球迷喊聲，而網友更驚訝發現，去年在12強賽事中以「玄學守護」爆紅的「結印哥」也出現在胡瓜身後。

「結印哥」默默施法助攻台灣隊。

胡瓜主持的《下面一位》特地飛往東京，今日比賽開打，節目組隨即釋出胡瓜在看台區與球迷熱血應援的影片。只見瓜哥一身熟練地帶動氣氛，全場吶喊「加油！加油！加油！下面一位」讓肅殺的球場氣氛增添了不少綜藝笑點。

從結印教學可見，結印哥正施法台灣隊打出全壘打。

就在胡瓜帶領觀眾大喊「下面一位」時，眼尖的網友在影片中發現了另一個大亮點，去年12強賽事中在本壘後方「結印」爆紅的球迷洪君明（結印哥）。結印哥因在12強決賽時，手勢一比完「台灣隊長」陳傑憲隨即轟出三分砲，被球迷封為台灣隊最強的「神祕東方力量」。

