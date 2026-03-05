自由電子報
娛樂

台灣0比3輸澳洲被罵爆！夢多看不下去：說句加油很難嗎？

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026世界棒球經典賽今（5）早正式開打，台灣隊首戰對上澳洲，最終不慎0比3吞下敗仗，讓不少球迷情緒沸騰、網路討論炸裂。長年在台灣發展的日籍藝人「夢多」大谷主水卻跳出來替台灣隊說話，一番真情發文引來不少網友共鳴。

長年在台灣發展的日籍藝人「夢多」大谷主水跳出來替台灣隊說話。（資料照，記者陳奕全攝）長年在台灣發展的日籍藝人「夢多」大谷主水跳出來替台灣隊說話。（資料照，記者陳奕全攝）

夢多在社群發文直言：「台灣隊已經很努力了，請大家不要再罵了。」表示球員們是代表國家站上球場，每場比賽都承受巨大壓力，「為了國家拚命比賽，比賽就是比賽，說一句加油很難嗎？」

他語氣感慨說，有些沒有經歷過努力的人，反而最容易嘲笑或批評別人。夢多坦言，自己其實很能理解那種心情，「我以前也待過國家隊10年，所以我知道代表國家比賽是什麼感覺。」因此看到球員被批評，讓他忍不住替選手發聲。

他也提醒球迷，賽事還沒結束，「後面還有比賽，還有機會。」最後更呼籲大家團結支持台灣隊：「拜託大家團結一點好嗎？台灣隊繼續加油！」

隨著經典賽正式開打，台灣隊接下來仍有3場關鍵賽事要面對。球迷情緒高漲之餘，也有越來越多人呼籲，把罵聲變成加油聲，陪球員一起把接下來的比賽打完。

