總獎金高達150萬 總召王治平揭「鐵玫瑰」賽事秘辛

王治平擔任「桃園鐵玫瑰熱音賞」評審團總召，與姑慕‧巴紹「回娘家」攜手出席記者會。（新視紀提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深音樂人王治平擔任「桃園鐵玫瑰熱音賞」評審團總召，集結來自不同領域、具備多元專業視角的評審陣容，兼顧創作深度、市場趨勢與未來發展潛力，全面提升賽事的專業高度與指標性。今天王治平與曾參與鐵玫瑰熱音賞、榮獲第36屆金曲獎「最佳原住民語歌手獎」姑慕‧巴紹「回娘家」攜手出席記者會。

王治平認為音樂創作有兩大要點，一是旋律，要有辨識度且有記點；再來歌詞則是真實具有畫面、情緒張力、好唱的記憶點。他也建議參賽者，「舞台演出要有穩定台風、熟練演出、最重要的是透過歌聲要唱出誠懇的靈魂。」希望音樂團隊透過比賽相互認識與交流，藉由比賽找到能進入樂壇才華洋溢的音樂人。

請繼續往下閱讀...

近來王治平正在製作動力火車、郁可唯、曾沛慈的音樂作品，閒暇時間也在Live House做自己的演出，與一些優秀的音樂夥伴切磋音樂。

王治平與姑慕‧巴紹合體宣傳「桃園鐵玫瑰熱音賞」。（新視紀提供）

姑慕‧巴紹擔任本屆推廣大使，很感恩過去參與鐵玫瑰熱音賞讓她有機會分享自己的作品，開啟對創作的信心，也給所有熱愛音樂創作的朋友一個很棒的平台。她表示：「音樂創作就像呼吸，去感受每一口不同的氣息，就像感受生活；而演出就像生命的綻放，呈現我和我的人生，所以格外珍惜每一個讓大家有機會認識姑慕的舞台。」

「桃園鐵玫瑰熱音賞」邁入第14屆，總獎金高達新臺幣150萬元，並為決賽入圍者打造專業培訓，今年特別與「1500聲量音創學院」合作校園組通識課程，協助選手強化音樂創作基礎與產業認識，全面提升整體實力與市場競爭力，廣邀海內外音樂創作者踴躍報名參賽。本屆賽事採不限曲風、人數與國籍，分為校園組及社會組競賽，並量身打造專屬培訓課程，總獎金高達新臺幣150萬元，期待發掘並培育更多具潛力的樂壇新秀。即日起開放報名徵件，至5月8日截止，誠摯邀請全臺及海外熱愛音樂創作的朋友踴躍參與。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法