蔡瑞雪否認不倫 陳沂開酸：怎麼跟王子一樣

「北一女神」蔡瑞雪近日被爆出與人夫KOL「那個凱文」傳出不倫戀。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「北一女神」蔡瑞雪近日被爆出與人夫KOL「那個凱文」傳出不倫戀，今（5）日蔡瑞雪發聲明稿，表示兩人僅為一般朋友。網友陳沂看到聲明稿，忍不住調侃，這個理由有既視感，直指，當初王子和粿粿的緋聞，也是：關心朋友要離婚。

回顧當初的「粿王事件」，「粿粿」江瑋琳和「王子」邱勝翊被爆出婚內出軌。王子曾發文表示「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線。」

神隱4個月的「王子」邱勝翊（右）與粿粿突現身大溪鳳山寺廣澤宮團拜。（翻攝自IG）

陳沂指出，蔡瑞雪今日的聲明稿也強調「當時王先生曾向本人表示，其與配偶已處於分居狀態，並正進行協商離婚相關事宜。本人基於朋友之立場，僅單純給予朋友間之關心與支持。」

陳沂向蔡瑞雪（圖）喊話：硬凹不就什麼都沒了，真傻。（翻攝自IG）

「沈寂一天，北一女神蔡瑞雪發聲明稿了」陳沂說，蔡瑞雪自己和凱文只是朋友，且凱文正在談離婚和老婆分居中，這個理由怎麼似曾相識？陳沂話鋒一轉：「啊，想到當時王子草阿粿事件，王子同學也是這樣說的，關心朋友要離婚。」，她笑，蔡瑞雪強調媒體報導內容不實，還警告繼續討論恐提告，態度超派。

陳沂直接突破盲點，指出「分居」就是還沒離婚啊，配偶欄上還有老婆，發出靈魂質問「在婚姻狀態上演溫馨接送情，還孤男寡女共處一室過夜，阿捏甘丟？怎麼還好意思要以訟止謗啊？不管做什麼都坦蕩點，不要敢做不敢當。」

陳沂直接突破盲點，指出「分居」就是還沒離婚。（翻攝自臉書）

陳沂還向蔡瑞雪提出建議：「趁著還年輕貌美，營業項目可以從富二代改成專營人夫，也是有市場的呀！」最後衷心說：硬凹不就什麼都沒了，真傻。

發文才貼出不到30分鐘，網友紛紛在底下留言：「蔡瑞雪是靠蒙藏身分加分25%才能考上北一女的..............」、「不再嫩了真慘越混越糟」、「還狂Po二世谷滑雪是跟其他人的限動」、「號稱北一女 結果隨便掰了一個小學生的劇本」。這些留言釣出陳沂回覆： 北一女校譽受損，說好標榜智力的學校。惹得網友哈哈大笑。

