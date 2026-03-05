自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡瑞雪否認不倫 陳沂開酸：怎麼跟王子一樣

「北一女神」蔡瑞雪近日被爆出與人夫KOL「那個凱文」傳出不倫戀。（翻攝自IG）「北一女神」蔡瑞雪近日被爆出與人夫KOL「那個凱文」傳出不倫戀。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「北一女神」蔡瑞雪近日被爆出與人夫KOL「那個凱文」傳出不倫戀，今（5）日蔡瑞雪發聲明稿，表示兩人僅為一般朋友。網友陳沂看到聲明稿，忍不住調侃，這個理由有既視感，直指，當初王子和粿粿的緋聞，也是：關心朋友要離婚。

回顧當初的「粿王事件」，「粿粿」江瑋琳和「王子」邱勝翊被爆出婚內出軌。王子曾發文表示「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線。」

神隱4個月的「王子」邱勝翊（右）與粿粿突現身大溪鳳山寺廣澤宮團拜。（翻攝自IG）神隱4個月的「王子」邱勝翊（右）與粿粿突現身大溪鳳山寺廣澤宮團拜。（翻攝自IG）

陳沂指出，蔡瑞雪今日的聲明稿也強調「當時王先生曾向本人表示，其與配偶已處於分居狀態，並正進行協商離婚相關事宜。本人基於朋友之立場，僅單純給予朋友間之關心與支持。」

陳沂向蔡瑞雪（圖）喊話：硬凹不就什麼都沒了，真傻。（翻攝自IG）陳沂向蔡瑞雪（圖）喊話：硬凹不就什麼都沒了，真傻。（翻攝自IG）

「沈寂一天，北一女神蔡瑞雪發聲明稿了」陳沂說，蔡瑞雪自己和凱文只是朋友，且凱文正在談離婚和老婆分居中，這個理由怎麼似曾相識？陳沂話鋒一轉：「啊，想到當時王子草阿粿事件，王子同學也是這樣說的，關心朋友要離婚。」，她笑，蔡瑞雪強調媒體報導內容不實，還警告繼續討論恐提告，態度超派。

陳沂直接突破盲點，指出「分居」就是還沒離婚啊，配偶欄上還有老婆，發出靈魂質問「在婚姻狀態上演溫馨接送情，還孤男寡女共處一室過夜，阿捏甘丟？怎麼還好意思要以訟止謗啊？不管做什麼都坦蕩點，不要敢做不敢當。」

陳沂直接突破盲點，指出「分居」就是還沒離婚。（翻攝自臉書）陳沂直接突破盲點，指出「分居」就是還沒離婚。（翻攝自臉書）

陳沂還向蔡瑞雪提出建議：「趁著還年輕貌美，營業項目可以從富二代改成專營人夫，也是有市場的呀！」最後衷心說：硬凹不就什麼都沒了，真傻。

發文才貼出不到30分鐘，網友紛紛在底下留言：「蔡瑞雪是靠蒙藏身分加分25%才能考上北一女的..............」、「不再嫩了真慘越混越糟」、「還狂Po二世谷滑雪是跟其他人的限動」、「號稱北一女 結果隨便掰了一個小學生的劇本」。這些留言釣出陳沂回覆： 北一女校譽受損，說好標榜智力的學校。惹得網友哈哈大笑。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中