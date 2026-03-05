台日友好！日本網友傳球力挺台灣隊 齊聲應援「TEAM TAIWAN加油」

〔記者邱奕欽／台北報導〕WBC世界棒球經典賽今（5日）開打，台灣隊首戰對上澳洲，東京巨蛋現場聚滿台灣球迷，台式應援歌聲此起彼落，氣氛依舊熱烈。更讓不少球迷感動的是，日本網友紛紛在社群平台拍影片向「TEAM TAIWAN加油」，甚至出現14組日本網友接力錄影表達支持，掀起台日友好話題。

日本網友們接力傳球應援TEAM TAIWAN。（組合照，翻攝自IG）

WBC世界棒球經典賽今天在東京巨蛋開打，台灣隊首戰對決澳洲隊，現場有大批台灣球迷進場力挺，熟悉的台式應援聲不時響起，也讓不少日本觀眾感到驚喜。與此同時，日本社群平台上更出現14組日本網友拍攝接力影片替台灣隊加油，其中有人直接喊話「我是喜歡台灣棒球的日本人，要給TEAM TAIWAN打氣，日本人的心聲『聽看麥』」，也有人簡單留言「加油台灣」。

影片中，日本網友接連向台灣球迷表達歡迎與支持，有人說「台灣的朋友們準備好了嗎？WBC一起嗨起來吧！」，也有人喊「衝出POOL C我們美國再見吧！」更有人分享生活化內容，例如「來自千葉農家的問候，在日本玩開心一點喔」、「日本真的很冷，要穿暖一點再來喔！」還有人提到美食，「鼎泰豐好好吃，我好想再去吃一次」、「好想去台灣吃雞肉飯」，甚至邀台灣球迷「到日本用生啤酒乾杯」，一連串暖心留言也在網路掀起台日友好討論。

