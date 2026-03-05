黑白無常退位？《世外》萌系小鬼接班 千年生死約定逼哭人

史上最萌陰間使者「小鬼」（中）在《世外》中引渡亡魂、身負重任。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金馬獎動畫電影《世外》歷時7年、零AI全手繪打造的奇幻大作，本週在台舉行北中南試片，以史上最萌陰間使者「小鬼」與拒絕轉世的女孩「小妹」之間橫跨千年的生死約定，包裹著關於執念與寬恕的深刻命題，充滿東方奇幻風格與獨特空靈美學，有法國安錫影展觀眾真情告白：「小鬼已成為我生命的一部分。」連袁澧林與MIRROR男神江

